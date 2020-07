Mientras la OMS ha alabado esta semana la actuación de España e Italia por dar la vuelta a la mala situación epidemiológica de la que partían, hace sólo unos días el organismo incluyó a Suecia en una lista de once países europeos donde recientemente ha resurgido el coronavirus.

Suecia, lejos de ponerse a hacer los deberes para tratar de revertir la situación, replicó que el informe de la OMS hacía “una interpretación totalmente errónea de los datos”, ya que el país escandinavo realiza ahora “muchos más test” y de ahí que se detecten más casos, argumentó Anders Tegnell, el epidemiólogo jefe de la Agencia de Salud Pública.

“Un poco arrogante, ¿no le parece?”, comenta Manuel Felices, cirujano español y jefe de sección de Cirugía del Hospital de NÄL, al norte de Gotemburgo (Suecia). De eso acusan al país el resto de vecinos escandinavos, que suman unos 1.200 fallecidos con un total 17 millones de habitantes, cuando en Suecia superan las 5.000 muertes con una población de 10 millones.

“Se ha subestimado al virus”

“Se ha subestimado al virus”, constata Felices. Esta afirmación, que podría cumplirse en casi todo el mundo, es quizás más apropiada en Suecia, teniendo en cuenta que el Gobierno no sólo se negó desde el principio a confinar a la población, sino que a estas alturas sigue sin recomendar el uso de mascarillas y sin aplicar la cuarentena a los convivientes de personas contagiadas. “Un error enorme, a mi entender, ha sido y es no contemplar el potencial contagiador de los pacientes presintomáticos o asintomáticos, cuyo papel en la propagación aún no está admitido de forma oficial en Suecia”, apunta Felices. “Las recomendaciones se basan en ‘si tiene síntomas, quédese en casa’. Tanto es así que los miembros de la familia con algún miembro confirmado, pero que no tienen síntomas, no están obligados a guardar cuarentena”, explica.