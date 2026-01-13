España convoca al embajador iraní para expresarle su "repulsa" por la represión

Cadáveres de manifestantes yacen en bolsas, en el suelo. en el Centro Médico Forense Kahrizak en Teherán (Irán), en una imagen del 11 de enero de 2026.

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha convocado al embajador iraní en España, Reza Zabib, para expresarle su "enérgica repulsa y condena" por la represión de las protestas en Irán en los últimos días.

Así lo ha confirmado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en declaraciones a Catalunya Ràdio, en las que ha mostrado "muchísima preocupación" por los recientes acontecimientos en Irán y ha justificado la decisión de convocar al embajador iraní.

"Hoy le vamos a trasladar que hay que respetar el derecho a manifestación pacífica de los iraníes, su libertad de expresión", ha recalcado Albares.

También le transmitirán la necesidad de "restablecer" las comunicaciones e internet en el país, así como de "cesar las detenciones arbitrarias" y garantizar los "derechos de las mujeres".

"Irán debe volver a las mesas de diálogo y negociación", ha subrayado Albares, que ha querido destacar en especial el papel que están jugando las "valientes mujeres iraníes" en las protestas.

"Avanzan" los contactos para la oficialidad del catalán

Por otra parte, Albares ha explicado que siguen "avanzando" los trabajos para que todos los Estados miembros de la Unión Europea avalen la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en las instituciones europeas.

Albares ha señalado que se siguen produciendo contactos "discretos" y "reuniones técnicas a distintos niveles" para convencer a los Estados aún reticentes y se ha mostrado convencido de que todos ellos, incluida Alemania, acabarán avalando esa oficialidad, aunque ha evitado ponerle fecha.

"Más tarde o más temprano el catalán, euskera y el gallego van a ser lenguas oficiales en Europa, porque todos lo entienden", ha asegurado el ministro, que ha deplorado las "presiones" del PP por intentar evitarlo.