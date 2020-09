La sanidad y los impuestos del presidente dominan un tenso debate entre Biden y Trump

REUTERS Imagen del debate presidencial entre Donald Trump y Joe Biden.

A poco más de un mes de la gran noche electoral en Estados Unidos, ha llegado la primera fecha importante señalada en el calendario: el encuentro entre los candidatos Donald Trump y Joe Biden. La cita llega muy marcada por la información fiscal de los candidatos. Dos días después de que The New York Times haya publicado un extenso reportaje en el que afirma que Trump no pagó impuestos en 10 de los últimos 15 años, Biden ha contraatacado con un golpe de efecto. El candidato demócrata acaba de publicar su declaración de la renta del año pasado: junto con su esposa, ganó 900.000 dólares y pagaron casi 300.000 en impuestos. “Yo pago millones de dólares en impuestos a la renta”, ha asegurado Trump en un momento del debate. ”¿Cuántos?”, ha preguntado el presentador. “Millones”, ha contestado el presidente. “Cualquier persona trata de hacer ingeniería para pagar menos”, ha reconocido, sin despeinarse.

Ganamos las elecciones y eso tiene consecuencias Donald Trump

No obstante, el primer bloque temático del debate ha sido la sustitución de la jueza Ruth Bader Ginsburg en el Tribunal Supremo. Pese a que los demócratas pedían esperar a las elecciones para nombrar al sustituto de Ginsburg, Trump ya ha confirmado la designación de la conservadora Amy Coney Barrett. “Ganamos las elecciones y eso tiene consecuencias”, ha argumentado Donald Trump en el debate. Coney Barrett “es buena en todos los sentidos”, ha sentenciado el presidente, que ha añadido que “sus grandes apoyos vienen precisamente del mundo liberal”. Para Biden, “los americanos tienen derecho a decidir quién quieren que esté en el Tribunal Supremo”. “No me opongo a esta jueza, pero no me parece apropiado nombrarla antes de las elecciones”, ha dicho el candidato demócrata. Pese a la importancia de este nombramiento vitalicio en el Tribunal Supremo, el tema ha derivado enseguida en la sanidad, tan marcada por la pandemia de coronavirus, que ya ha contagiado a 7 millones de personas en Estados Unidos y ha matado a más de 200.000.

El presidente Trump no tiene plan para la pandemia. En febrero lo sabía y no nos quiso avisar Joe Biden