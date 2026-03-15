Los expertos en logística coinciden: "Es la tormenta perfecta para la estanflación; transportar un contenedor de ropa de Turquía a China ha pasado de 2.000 a 10.000 dólares desde que empezó la guerra"

Varios petroleros navegan en el Golfo, cerca del Estrecho de Ormuz, al norte de Ras al-Khaimah, el 11 de marzo de 2026.

Hace un par de semanas, las tropas estadounidenses en colaboración con el ejército israelí atacaron Irán. Dicha ofensiva ha provocado una serie de movimientos militares en Oriente Medio, los cuales han paralizado diferentes países, incidiendo directamente en el comercio global.

De manera muy rápida, las consecuencias se han manifestado en todo el mundo. Los precios del gas y el petróleo se dispararon por completo. Sin embargo, otros sectores como el textil también padecen actualmente los efectos del conflicto.

Un artículo recientemente publicado por The New York Times expone el caso de Amar Zaidi, un empresario que se ha visto afectado por esta situación. Su negocio, Rebus International, fabrica hilo y textiles, suministrando materia prima a marcas internacionales tales como Calvin Klein y Hugo Boss.

Previo a la intervención estadounidense en suelo iraní, transportar un contenedor de ropa entre Turquía y China le costaba aproximadamente 2.000 dólares. Hoy en día, el coste incrementó más del doble, rondando los 10.000 dólares. "Es un caos. Estoy dispuesto a pagar lo que sea necesario, y no tengo contenedores disponibles durante las próximas tres semanas”, afirma Zaidi.

Las explicaciones de los expertos

Nick Vyas, especialista en cadenas de suministro de la Escuela de Negocios Marshall de la Universidad del Sur de California, se refiere al tema. Haciendo énfasis en el difuso panorama socioeconómico originado dado por la guerra, los fluctuantes aranceles impuestos por el gobierno norteamericano, entre otros aspectos.

“Hemos generado parámetros de incertidumbre iguales o incluso mayores que durante la pandemia. Es la tormenta perfecta para la estanflación", declara. Cabe resaltar que el estanflamiento es un término utilizado para describir el estancamiento del crecimiento económico y precios más altos.

Por su parte, Steven A. Altman, experto en globalización de la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York, sostiene que la dinámica de la comercialización en el mundo sigue inclinada hacia la internacionalización, aunque algunos piensen lo contrario.

"Cada vez que se produce una de estas perturbaciones, se hacen predicciones de que es el fin de la globalización. La narrativa dista mucho de la realidad", detalla. Un claro ejemplo de ello es que el comercio regional ha disminuido significativamente en los últimos años.

Entre 2020 y 2023, la proporción de importaciones estadounidenses procedentes de México y Canadá aumentó del 26% al 29%. Sin embargo, durante los primeros nueve meses de 2025, descendió al 27%. Las empresas internacionales han vuelto a buscar a los proveedores de bienes con los costes más bajos, estén donde estén.

Lo cierto es que el comercio mundial se ha visto gravemente afectado por toda la tensión originada en Oriente Medio y el correcto funcionamiento del transporte y la logística juegan un papel clave.