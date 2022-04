La intrahistoria de la sentencia por la que las empleadas de hogar cobrarán paro por primera vez

Una denuncia que nace en Vigo

Aunque el Ministerio de Trabajo llevaba meses prometiendo avances en este sentido –después de una década de inmovilismo–, los expertos consultados por El HuffPost están convencidos de que, si no fuera por la sentencia del TJUE, la ratificación del Convenio no estaría sobre la mesa del próximo Consejo de Ministros. Y una de las personas a las que hay que agradecérselo es Javier de Cominges Cáceres , el abogado laboralista que defendió –y convenció– ante el Tribunal de Justicia europeo el derecho al desempleo de Mariana, trabajadora del hogar en Vigo.

Cómo De Cominges convenció a los jueces en Luxemburgo

Los alegatos de la Tesorería General de la Seguridad Social y de la Abogacía del Estado –la parte demandada– quedaron desmontados, e incluso sorprendieron a los letrados del Tribunal Europeo. La Seguridad Social y la Abogacía del Estado argumentaron, entre otras cosas, que al ‘conceder’ la prestación por desempleo a las trabajadoras domésticas podría darse un uso fraudulento de de esta. A lo que De Cominges contestó: “Primero, que el fraude no se presume; segundo, que no hay profesiones fraudulentas en sí mismas; tercero, que hay muchísimas profesiones que se desarrollan desde casa y en ellas no se presupone el fraude; cuarto, que hay medidas para poder fiscalizarlo, empezando por la Inspección de Trabajo”.

“Los miembros del tribunal abrieron los ojos como platos”

Al igual que De Cominges, el TJUE también lo vio claro, y así lo puso de manifiesto en su sentencia. La parte demandada, en cambio, siguió insistiendo durante la vista oral en que había otros colectivos no feminizados que tampoco tenían derecho al desempleo, con lo cual no era una cuestión de desigualdad de género.

“Quieren mantener la discriminación sobre un sector que dicen esencial”

“Mientras no se concrete y hasta que no se empiece a aplicar, para nosotras el Convenio no existe”

Tras más de una década esperando que el Gobierno se decida a ratificarlo, Espínola no se cree todavía que esto vaya a ser una realidad en los próximos días. “Mientras no se concrete y hasta que no se empiece a aplicar, y esto puede tomar un año, para nosotras no existe”, zanja. “Así que sólo nos queda impulsar, insistir y seguir luchando y resistiendo, lo que siempre hemos hecho”, dice.