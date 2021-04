Diario de una madre víctima de violencia vicaria

Soy otra de las muchas madres afectadas, borradas de las vidas de sus hijos por manipulación con alejamiento perverso, igual que Rocío Carrasco.

Yo no salgo en la tele, pero vivo en un pueblo y también me da vergüenza salir a calle. Todo el pueblo me mira, me juzga, me cuestiona y duda de mí. Me señalan porque nadie me cree, ya que se han creído la versión del padre: que soy una adúltera y una mala madre y que, por eso, mi hija me odia, me rechaza y renuncia a ser mi hija.

A día de hoy, sigo teniendo la guarda y custodia de mi hija desde hace ya seis años. El padre incumple reiteradamente sin ninguna consecuencia... Todo mi entorno, en mi pueblo y en mi trabajo, piensa que los servicios sociales o el juzgado me retiraron a mí la custodia, porque es la versión que cuenta el padre.