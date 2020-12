Trump ha ocultado las pruebas de sus delitos durante años, pero Biden podría exponerlas

Aunque algunos de los posibles delitos de Trump ya los han mencionado ciertos fiscales —como sucedió en el informe Mueller o en la acusación que llevó a su exabogado personal, Michael Cohen, a prisión por comprar el silencio de la actriz porno Stormy Daniels— no todos sus delitos y conductas indebidas han quedado registrados. En muchos casos son solo sospechas basadas en testimonios individuales y acusaciones por parte de antiguos funcionarios.

“Hay un montón de información sobre la Administración Trump que saldrá a la luz muy fácilmente con que la Administración Biden se limite a restaurar el normal funcionamiento del Gobierno”, sostiene Jordan Libowitz, portavoz del grupo liberal de vigilancia Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW).