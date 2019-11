El Athletic de Bilbao se lleva los aplausos con su mensaje en San Mamés en el día contra la violencia de género

El Athletic Club ha conseguido emocionar a todos y llevarse los aplausos con el mensaje que envió este lunes por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El club bilbaíno acostumbra a ser uno de los equipos que más dan su opinión sobre temas sociales de todo el fútbol español.

A última hora, cuando las voces en contra de la violencia de género comenzaron a inundar las calles de las principales ciudades, el Athletic iluminó su estadio. Sobre la pantalla que rodea San Mamés y para todo Bilbao se emitió el siguiente mensaje en letras moradas.

“Los tíos buenos respetan, valoran, comparten, reconocen, no controlan, no humillan, no insultan, no agraden, no matan”, se pudo leer.

El tuit con el vídeo donde se pueden ver estas palabras moviéndose por la pantalla ha obtenido en pocas horas más de 1.500 ‘me gusta’ y numerosas respuestas aplaudiendo esta decisión.