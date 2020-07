El cartel que describe con tres duras frases a los que no se ponen mascarilla

El uso de mascarilla es una de las principales medidas que hay que tomar para prevenir el contagio de coronavirus.

En los últimos días se han visto imágenes en distintas zonas de España, como en la celebración del ascenso del Cádiz o un botellón en Toledo, donde los asistentes no portaban mascarilla y no respetaban la distancia de seguridad.

De hecho, tal es la importancia de llevarla que en comunidades autónomas como Andalucía, Murcia, Baleares, Aragón, La Rioja, Cataluña y Extremadura es obligatorio llevarlas siempre. Hasta cuando se pueda mantener la distancia de seguridad.

En Twitter, un cartel que describe en tres frases a todos aquellos que no quieren llevar mascarilla se está compartiendo de forma masiva.

“Rasgos psicológicos de por qué no llevas mascarilla”, enuncia el cartel. “Bajo nivel cultural. No lees, no atiendes o no entiendes las recomendaciones sanitarias. No eres consciente del grave problema que generan los asintomáticos. Tú puedes ser uno de ellos”, reza el primer rasgo.

El segundo rasgo es el “complejo de inferioridad”: “Te crees que por llevar mascarilla muestras debilidad cuando realmente estás mostrando todos los complejos que te impiden mostrarte vulnerable”.

Y ya el último rasgo es el egoísmo: “Llevar mascarilla protege a la sociedad cuando no la llevas estás mostrando que la sociedad, tus amigos y tu familia realmente no te importan”.