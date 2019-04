El jefe de campaña de Vox en Alicante: "Este no es un partido democrático ni lo va a ser"

Eduardo Martínez Fuster, director de campaña de Vox en Alicante, ha sido grabado en una conversación privada reconociendo que la formación ultraderechista “no es un partido democrático ni lo va a ser”.

En la grabación, publicada este viernes por eldiario.es, se puede escuchar a Martínez Fuster decir lo siguiente:

“Si me tengo que coger e ir a cuatro municipios de la provincia y decir ‘tú fuera, tú fuera, tú fuera y tú fuera’ que aquí se va a poner este coordinador, este coordinador, este coordinador y este coordinador, para que de verdad se den cuenta que el coordinador es la voz y los ojos del CEL [el Comité Electoral] en el municipio. Y que lo que dice el coordinador va a la puta misa porque este no es un partido democrático ni lo va a ser y al que no le guste que se vaya al club de Ciudadanos o al club de Podemos. Este no es ese club. Este es un partido que quiere subsistir en el tiempo, que está pensando a ocho años y para tener dentro de ocho años unas primarias, primero hace falta pasar por una dictadura, y no hay más”.