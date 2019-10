El dueño del 'food truck' El submarino habla tras el paso de Chicote: "Me ha ido de puta madre"

Alberto Chicote ha tenido que batallar, por primera vez en la historia del programa, con un food truck de feria en la nueva entrega de Pesadilla en la cocina (laSexta). Esta vez el popular cocinero se ha desplazado a la localidad catalana de Sant Boi de Llobregat para intentar reflotar El submarino, el negocio sobre ruedas de Manuel Rojas.

El paso de Chicote en febrero del 2018 cambió la dirección de El submarino, que hasta ese momento y en el único año que llevaba de vida no terminaba de despuntar. Desde entonces, Rojas afirma a El HuffPost que ha remontado el vuelo.

“El primer año me fue fatal y con en el segundo, tras Chicote, ya casi me recuperé a nivel económico”, indica el dueño del negocio, que ha trabajado durante casi cuatro décadas como contable.

Tras quedarse en paro, como cuenta, decidió invertir en esta iniciativa, pero un problema de salud le ha hecho parar en 2019. Una operación en la cadera producida por el excesivo trabajo que tuvo durante el verano del 2018, sumado a que ya había sido operado de la otra cadera y de la rodilla, fueron los causantes de que no pudiera haber ido este verano a trabajar a las fiestas de la zona.

“Si hubiera podido ya estaría en positivo”, describe Rojas. Este cambio en la tendencia de El submarino se produce gracias a Chicote: “A mí me ha ido de puta madre. Para mí fue lo que necesitaba, cuando pensé en el proyecto tenía una idea similar a la de después del programa. Sigo en la lucha para tirarlo hacia delante”.

Aunque la forma de atender y de servir sigue siendo similar, con Chicote, El submarino cambió completamente tanto a nivel estético como, más importante todavía, en la carta y en los bocadillos que ofrecía. “Al principio me metí por lo tradicional (perritos, patatas, montaditos, etc), pero de calidad. El problema es que competía con productos a un euro. Tras su paso me dio una carta única y exclusiva, que me ha hecho famoso”.

En ella, con 21 bocadillos, Rojas destaca uno en concreto: el de calamares. “Está hecho por él. Viene gente de Madrid y de otros sitios y me dicen que les da 80 vueltas a los que han probado. Se ha hecho famoso hasta el punto de que la gente me viene a pedir ese bocadillo. Va todo como un cohete”, se sincera.

El programa de laSexta también le dio mobiliario para sustituir al que tenía y unas luces con la que iluminar el camión: “ Era muy apagado y le pusieron leds que van cambiando de color. Son muy caros y yo no podía permitírmelos porque no tenía recursos”.