El ejercicio físico es la mejor píldora contra el Alzhéimer

portostock via Getty Images

portostock via Getty Images

El cerebro no se alimenta únicamente de nutrientes neurosaludables y agua. Requiere además otros “alimentos” que complementan e incluso son más importantes que la propia alimentación. Entre los parámetros esenciales de la salud cerebral se encuentran la práctica del ejercicio físico.

El ejercicio físico mejora la “respiración” de nuestras neuronas

El ejercicio aeróbico aumenta la neurogénesis y el aprendizaje

Por otra parte, una reciente colaboración de investigadores de la Universidad de Jyväskylä (Finlandia) y de la Universidad de Michigan (Estados Unidos) efectuada en animales de experimentación demostró que el ejercicio físico aeróbico a los que ponían a correr en una noria fomenta la neurogénesis en el hipocampo, mientras que este efecto no se observaba en los animales sedentarios. El hipocampo es un área cerebral relacionada con la memoria y aspectos cognitivos. La neurogénesis hipocampal es un proceso continuo que contribuye a una variedad de conductas adaptativas, como es el aprendizaje. El ejercicio aeróbico en los humanos sería el equivalente a caminar, trotar, bailar, pedalear, etc., en el que nuestras células utilizan oxígeno para respirar. Curiosamente, esta neurogénesis no se observaba cuando se efectuaba ejercicio anaeróbico (carrera a máxima velocidad, saltos, levantar peso elevado).