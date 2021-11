El error viral del Barça en un audio de TikTok: hay que mirarlo dos veces para creerlo

Las cuentas grandes de redes sociales, bien sean de marcas, empresas o incluso equipos de fútbol, cuentan con su propio community manager que se encarga de gestionar el contenido e interactuar con los seguidores de la mejor manera posible. Sin embargo, muchas veces ocurren errores humanos que les pueden jugar malas pasadas.

Algo así le sucedió al FC Barcelona en su cuenta de TikTok. El reciente fichaje de Xavi Hernández como entrenador del equipo azulgrana ha sido noticia en el último mes y con ello el propio equipo ha compartido algunos momentos de su presentación en redes sociales. Uno de los últimos vídeos publicados en la plataforma era el de la primera sesión de entrenamiento de Xavi con los jugadores.

Sin embargo, muchos se fijaron en un pequeño detalle que les llamó la atención y para verlo había que fijarse bien en el nombre del audio utilizado para el vídeo. Lo que parecía una simple canción, llevaba como nombre “Cristiano is better then Messi”, lo que significa “Cristiano es mejor que Messi”.