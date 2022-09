El momentazo de Yolanda Díaz en directo: habla por teléfono con una tendera y acaba llorando

Díaz ha explicado que conoció la historia del ultramarinos cuando estaba trabajando en su despacho y una persona de su equipo lo vio en Twitter. “Realmente me emocioné”, ha admitido.

“No, la que estoy emocionada soy yo, me vas a hacer llorar”, ha cortado Maite, que ha provocado la reacción de Díaz: “Voy a llorar yo”. La ministra ha explicado que lo que ella pedía era un esfuerzo a las grandes superficies, a los que más tienen: “Y vosotros nos habéis demostrado que fíjate si se puede y que no se puede vender a pérdidas y me consta que estáis contribuyendo a hacer un país mejor”.