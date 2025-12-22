Condenados seis exalcaldes de la Comunidad de Madrid por la trama de corrupción Púnica

La Audiencia Nacional ha condenado a 29 personas, seis de ellas exalcaldes de la Comunidad de Madrid, por delitos de corrupción cometidos mediante adjudicaciones de contratos millonarios a la empresa Cofely a cambio de comisiones y dádivas entre 2012 y 2014 en la denominada trama Púnica.

La Audiencia ha condenado a penas de prisión al exalcalde de Móstoles Daniel Ortiz Espejo, al de Collado Villalba Agustín Juárez, al de Moraleja de Enmedio Carlos Alberto Estrada, todos del PP; al de Serranillos del Valle, Antonio Sánchez Fernández, de un partido independiente, además de al socialista José María Fraile, exregidor de Parla.

Asimismo, condena a prisión a los hermanos Alejandro y Mario Utrilla, el primero exconcejal de Medio Ambiente de Móstoles y el segundo exdiputado regional del PP y exalcalde de Sevilla La Nueva.

Para el regidor de Torrejón de Velasco Gonzalo Cubas, del PP, la pena es de inhabilitación especial, en tanto que han sido absueltos los de Almendralejo (Badajoz) José García Lobato y de Valdemoro, José Carlos Boza, del mismo partido.

La principal condena ha recaído en David Marjaliza, el corruptor de esta trama y antiguo socio de Francisco Granados -no ha sido juzgado en esta pieza-, y al que le la Audiencia le ha impuesto ocho años y dos meses de prisión.