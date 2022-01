El Papa acusa de "egoístas" a las parejas que no quieren tener hijos pero sí mascotas

Franco Origlia via Getty Images

Franco Origlia via Getty Images El papa acaricia a un perro en el Vaticano

También hay polémicas fuera de España y no menos sonadas que las de aquí. La última, a cargo del papa Francisco, en su Audiencia General de este miércoles, donde ha reflexionado sobre la paternidad y maternidad y el cuidado de animales domésticos.

El Pontífice ha lamentado que las mascotas “a veces toman el lugar de los niños” en la sociedad y ha calificado como “forma de egoísmo” no querer tener hijos, pero sí perros y gatos. “Muchas parejas no tienen hijos porque no quieren, o tienen solo uno, pero sí que tienen dos perros y dos gatos”.

“Esto puede hacer reír a la gente, pero es una realidad”, ha tratado de continuar pese a algunas risas en el auditorio, asegurando que ve esta decisión como “una negación de la paternidad y la maternidad y nos disminuye, nos quita nuestra humanidad”.

“Así, la civilización envejece sin humanidad porque perdemos la riqueza de la paternidad y la maternidad, y es el país el que sufre. ”¿Quién pagará los impuestos de mi pensión si no hay hijos? ¿Quién cuidará de mí?”, ha rematado de forma retórica.

“No tener miedo” a la adopción

Francisco ha defendido también la adopción en aquellos matrimonios que no puedan tener hijos, sin tenerle miedo a la acogida: ”¡Cuántos niños en el mundo están esperando que alguien se ocupe de ellos y cuántos matrimonios desean ser padres y madres pero no pueden por motivos biológicos no hay que tener miedo de elegir la vía de la adopción y de asumir el riesgo de la acogida”, ha señalado el Pontífice.

“Este tipo de elección está entre las formas más altas de amor y de paternidad y maternidad. ¡Cuántos niños en el mundo esperan que alguien cuide de ellos! Y cuántos cónyuges desean ser padres y madres y no lo consiguen por motivos biológicos; o, incluso teniendo ya hijos quieren compartir el afecto familiar con quien no lo tiene. No hay que tener miedo de elegir la vía de la adopción, de asumir el “riesgo” de la acogida”, ha añadido.