El pique entre Pablo Motos y Pablo Iglesias en 'El Hormiguero' por una pregunta sobre su chalet

Pablo Iglesias ha acudido a divertirse este martes a El Hormiguero. El líder de Podemos y Pablo Motos han protagonizado una entrevista muy política que ha terminado con un tenso choque dialéctico entre ambos por una pregunta sobre el chalet que el político ha comprado junto a Irene Montero en Galapagar.

El presentador del programa no ha esquivado la pregunta sobre el tema que abrió una grave crisis de liderazgo en Podemos y se la ha formulado a Iglesias de manera muy directa. “Si pudieras viajar en el tiempo, ¿volverías a comprarte el chalet?”.

El candidato de la formación morada a La Moncloa ha defendido su decisión, lo que ha motivado una repregunta por parte del presentador. “Pero te hablo del peaje político. Es haber criticado a la casta, y ahora ser tú la casta”, ha preguntado Motos.

El gesto de Iglesias ha cambiado en ese momento y su tono se ha encendido. “Yo no soy casta. Yo me he endeudado 30 años y pago mi casa con mi dinero. Casta es quien roba, casta es quien está en los Consejos de Administración”.

Ahí ha comenzado un intercambio dialéctico que Iglesias ha concluido con una frase muy clara. “Si lo más fuerte que tienen contra nosotros es que hayamos comprado una casa, no lo estaremos haciendo tan mal”.