El presidente de Iberdrola carga contra el Gobierno: "Con extremistas no se puede gobernar"

Las medidas del Gobierno de Pedro Sánchez para tratar de abaratar el desbocado precio de la luz, que cada semana bate los récords alcanzados la semana anterior, han provocado el enfado de las eléctricas.

Uno de sus responsables, Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, se ha mostrado muy duro con el Ejecutivo en declaraciones citadas por el diario El País, en las que asegura que “con extremistas dentro del Ejecutivo no se puede gobernar”.

Según este diario, Sánchez Galán señala al presidente del Gobierno como responsable del “ambiente de confrontación actual” que, asegura, “no es bueno para España y la recuperación”.

“Lo que no puede ser es que el Gobierno tenga a la oposición dentro del propio Gobierno”, agregó el máximo directivo de Iberdrola. “Cuando los directivos de las empresas nos tropezamos con un problema no le preguntamos a la competencia, yo por ejemplo a Enel. No, nos ponemos a solucionarlo y no nos levantamos hasta encarrilarlo”, declaró a El País.

Según este diario, otros directivos del Ibex han criticado al Ejecutivo central por la gestión de los fondos europeos, pidiendo “menos intervencionismo y más seguridad jurídica”.