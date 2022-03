El producto de Mercadona que levanta pasiones: no está en toda España y, donde está, se agota

En Twitter son muchos los que están alabando este producto de Mercadona, aunque se lamentan porque en ocasiones van al supermercado y ya no hay.

“No hemos dejado de recibirlas. No obstante por la demanda del producto es posible que cuando vayas no queden. Puedes preguntar al responsable de la tienda en caso de no haberlas cuando vayas en tu próxima visita”, ha respondido la compañía.