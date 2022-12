INSTAGRAM Elena Huelva en una de sus últimas imágenes publicadas en Instagram

El estado de salud de Elena Huelva, la joven de 20 años que desde hace años lucha por visibilizar el sarcoma de Ewing -un cáncer de huesos poco común- no atraviesa por su mejor momento. La influencer de Sevilla está ingresada en un hospital sevillano y desde la cama del centro ha publicado un vídeo en el que confirmaba que “las cosas no están yendo bien, me han encontrado más enfermedad en la tráquea, que es muy peligroso, como sabéis, es por donde respiramos. No hace falta que diga mucho más”, ha explicado.

El vídeo, publicado en las cuentas de Elena Huelva en Instagram y Twitter, ha generado un sinfín de reacciones después de escuchar el minuto y medio de discurso vitalista: “Quiero dejar claro que yo ya he ganado, mis ganas han ganado por todo el amor y por las personas que tengo a mi lado, yo ya he ganado”, ha manifestado Huelva.

“Pase lo que pase, sé que mi vida no ha sido en vano porque he luchado y he conseguido lo que quiero, visibilizar”, ha añadido, visiblemente emocionada. , tratando de contener las lágrimas y la emoción del momento.

El vídeo de Elena Huelva termina con una importante reflexión: “Quiero que siempre os acordéis de la frase ‘Las ganas ganan’, para todo, que no hace falta ganar para saber que ya hemos ganado. Al final, la vida se trata de vivir y de llevarte los recuerdos que tienes con las personas, y yo me llevo muchos recuerdos buenos con personas maravillosas y muchísimas cosas más.

“Quería agradeceros todo el amor que siempre me habéis dado, nos vamos a seguir viendo, os quiero”, ha concluido en un mensaje directo a sus seguidores.

Los mensajes de apoyo al último mensaje de Elena Huelva (más de 50.000 en Instagram) no se han detenido desde que el vídeo viese la luz. En Twitter, por ejemplo, el hashtag #MisGanasGanan se ha aupado a lo más alto de lista de tendencias, superando a los contenidos del Mundial de Qatar 2022.

Entre todas las reacciones se pueden encontrar mensajes de personajes conocidos como Aitana, Sara Carbonero o Manuel Carrasco, con quienes se ha retratado en algún momento desde que le diagnosticaran a los 16 años el sarcoma de Ewing.

“Te quiero mucho Elena, el mejor ejemplo de superación que jamás nunca he conocido”, le ha escrito Aitana, una de las primeras en enviar su apoyo. “Te queremos mi niña preciosa! Tus ganas nos ganaron para siempre! No podemos más que quererte, quererte y quererte”, añadía Manu Carrasco minutos después. “Te quiero muchísimo Elena y te admiro. Siempre significa siempre. Eres un ángel”, escribía Sara Carbonero, que hace pocos días abandonaba el hospital.

Pero, quizá, el mensaje más emotivo de todos ha sido el publicado por Ana Obregón en su cuenta de Instagram. La presentadora de televisión no ha dudado en sumarse a la causa de Elena Huelva, especialmente desde que su hijo falleció por culpa del mismo cáncer: “Mi LUCHADORA. Tus ganas han ganado esta puta mierda de enfermedad, porque no hay otra forma de describirla. Es una guerra brutal de cada segundo, pero es la única guerra donde no hay ni ganadores ni vencidos, solamente héroes y heroínas. Y tú eres mi heroína, porque como mi hijo, nos dais una lección de vida a todos los que os queremos. Estos últimos meses he tenido la inmensa suerte de conocerte. A ti y al ángel de tu hermana Emi, de estar a tu lado, y que sepas que no voy a soltarte NUNCA de la mano. CONTINUAMOS. Te quiero muchísimo. FUCK CÁNCER”, escribía en Instagram.

