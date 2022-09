En Vox se ‘rifan’ a Giorgia Meloni

Se produjo el pasado 12 de junio en Marbella (Málaga), donde la italiana se desplazó para mostrar su apoyo a Macarena Olona, entonces candidata de Vox a las elecciones andaluzas. Las palabras que a unos –incluso en la derecha– dieron “miedo, simple y llanamente miedo”, a los de Vox les parecieron el culmen de su ideario. “O se dice ‘sí’ o se dice ’no”, lanzó Meloni. “Sí a la familia natural, no a los lobbies LGBT; sí a la identidad sexual, no a la ideología de género; sí a la cultura de la vida, no al abismo de la muerte; sí a la universalidad de la cruz, no a la violencia islamista; sí a fronteras seguras, no a la inmigración masiva; [...] sí a la soberanía de los pueblos, no a los burócratas de Bruselas; y sí a nuestra civilización, y no a quienes quieren destruirla”, proclamó la italiana.