Laura Borràs: “Si la militancia lo decide, seré la candidata de Junts”

SERGI GONZÁLEZ Borràs, en el centro de Madrid

“Yo soy muy lorquiana”. Esta confesión hace Laura Borràs al terminar la entrevista en una terraza en la madrileña plaza de Santa Ana, al lado de la estatua de Federico García Lorca frente al Teatro Español. Ahora vive en la primera línea política en el Congreso, pero siempre ha estado rodeada de libros. De su bolso saca un poemario de Marc Granell. “Ay, las dudas siempre están ahí”. Suspira Borràs (Barcelona, 1970) cuando se le pregunta sobre si se arrepiente de haber dado este paso a la política tras años dedicada a la vida académica. Pero va más allá y avanza a lo largo de la entrevista que si hay primarias en Junts para elegir al candidato a las próximas elecciones catalanas, se va a presentar. Todo ello tras la inhabilitación de Quim Torra: “un despropósito jurídico y un atropello democrático”. Su apuesta es inequívocamente independentista, aunque no se atreve a poner a fecha a otro referéndum. “Nosotros queremos avanzar y, por eso, sólo nos planteamos gobernar con partidos independentistas”, lanza ante hipotéticas tentaciones de Esquerra de pactar con el PSC y los ‘comunes’. Ella persigue la independencia y, desde ahora, la Presidencia de la Generalitat. Va a seguir adelante a pesar de la investigación en el Supremo sobre ella: “Tengo la conciencia tranquila”. Quim Torra, inhabilitado. ¿Qué ha pasado? Es una buena pregunta porque lo que ha ocurrido es un despropósito jurídico y un atropello democrático. De momento no sé si ha ocurrido porque no se ha dado constancia de ello más allá de la notificación personal que recibió el propio president como interesado. Pero no es una inhabilitación que no es a la persona, sino al presidente. En cambio, no ha salido publicado en el BOE como es preceptivo. Ni el presidente del Gobierno ni el jefe del Estado han firmado ratificando la inhabilitación. Quienes presumen de acatar y vivir bajo el imperio de la ley deberían ser especialmente escrupulosos.

SERGI GONZÁLEZ Borrás, durante la entrevista

¿Qué va a pasar ahora en Cataluña? De momento lo que pretende el Tribunal Supremo haciendo esta irrupción en la arena política, porque esto es una vulneración de la soberanía del pueblo de Cataluña expresada en las urnas, abre las puertas de una disolución del Parlament. Se pretende inhabilitar al president tratando de inhabilitar al independentismo pero eso no es lo que ocurre en las urnas: a más represión, más democracia. Ahora mismo eso aboca a un escenario electoral. ¿Elecciones en febrero? Depende de cómo se respeten esos tempos. El informe que tenemos de los letrados habla de esos diez días que tiene el presidente del Parlament para consultar a los grupos. Se abriría un plazo de hasta dos meses y si no hay investidura, se pondría en marcha el reloj de las elecciones.

Hay un trabajo conjunto de todos los poderes del Estado para ir contra el independentismo catalán

La política catalana nos tiene muy acostumbrados a giros de última hora. ¿Descarta que de repente el independentismo presente un candidato en la investidura? No sé si la política catalana nos tiene acostumbrados… Y la española también. Es la injerencia del Estado español bajo la forma jurídica lo que nos acostumbra a estos giros de guión. En realidad, las elecciones tendrían que tener lugar cuando lo decide el presidente de la Generalitat y en las dos últimas ocasiones ya no ha sido así. Estoy prácticamente segura de que ese giro no va a ocurrir porque hay un acuerdo entre los partidos independentistas precisamente para no presentar otro candidato. No van así las cosas. Que esté ocurriendo no significa que sea normal. Un presidente inhabilitado no se repone como algo en un supermercado. La democracia queda vulnerada. El acuerdo que existe en el independentismo es el de no facilitar ese blanqueo de esa monstruosidad jurídica, como la han denominado ilustres juristas como Pérez Royo o Joan Queralt. No comprenden cómo una entidad administrativa ha podido desencadenar esa vulneración de la democracia en Cataluña. Cuando se han efectuado dictámenes que han afectado a otros partidos como Cs o el PSOE, con sendas multas se ha saldado la cuestión. ¿Por qué no llevan a los tribunales esas multas? No tenemos vocación judicial policial, la tenemos política. Por lo tanto, son otros partidos los que están metiendo a la Justicia en la política. Lo que hacemos es defender nuestros derechos cuando son vulnerados. Hemos presentado 438 páginas de recurso solicitando la suspensión cautelar de la medida y que se pronuncie el Constitucional. Es extraordinariamente grave. ¿Confía en el Constitucional? No podemos confiar porque hay una vía ordinaria en la Justicia española y luego hay una extraordinaria, que es una especie de fast track, que tenemos los independentistas catalanes. Veremos si se aceptan esas medidas cautelares, eso significaría suspender esa inhabilitación, que había tanta prisa en hacer efectiva y había tantas personas que querían atribuirse el mérito. Estamos hablando de separación de poderes y luego hay tantos partidos que se jactan de incidir y controlar las salas, con whatsapps y la “fiscalía te lo afina”. Es decir, cuando hay tanta atribución de un mérito que debería ser ajeno, significa que lo que hay es un trabajo conjunto de todos los poderes del Estado para ir contra el independentismo catalán.

SERGI GONZÁLEZ Detalle durante la entrevista

Hablando de elecciones, ¿va a ser la candidata de Junts? ¿O de…? De Junts. En cualquier caso del partido del presidente Puigdemont. No hay problema si con eso nos aclaramos mejor. ¿Va a ser la candidata? Lo va a decidir la militancia. Es un partido que tiene en su ponencia política que la elección de los candidatos se produzca por el método más democrático, el más transparente y adecuado para que quien deba ser el candidato tenga ese apoyo de la militancia. Por lo tanto, si la militancia lo decide, seré la candidata. Por lo tanto, no lo descarta, ¿no? ¿Va a presentarse a esas primarias? Si hay primarias, voy a presentarme. Y entonces la militancia va a decidir quién quiere que le represente. Imagino que lo habrá hablado con Puigdemont y Torra. ¿Tiene la bendición de los dos? Aquí no estamos en un terreno en el que sean necesarias bendiciones. Afortunadamente son dos personas que tienen mucho criterio. Lo que es evidente es que todos los que estamos trabajando en un proyecto colectivo estamos al servicio y disposición del equipo. Siempre he estado a disposición, cuando se consideró que fuera a la listas y dejé el mundo académico, luego como consellera de Cultura, después como portavoz en Madrid… Estoy a disposición y si la militancia lo decide así, será un orgullo poder ser la candidata.

Si hay primarias, voy a presentarme

Los anglosajones tienen el término frenemy. Su socio de ERC parte de favorito en las elecciones… Es un buen concepto este de frenemies. Yo prefiero los friends a los enemies. Cualquier ejercicio de confrontación electoral genera esa tensión. Se lo dice alguien que ha entrado en política buscando esa aspiración de la transversalidad y la unidad del independentismo. Sin embargo, como la lógica política pivota todavía de un modo absoluto sobre los partidos, será bueno que la ciudadanía finalmente decida cuál es el partido en el que ve mejor representadas sus ambiciones. En este sentido se tiene que presentar Junts, un proyecto que siempre ha querido ser de país y ha optado por la transversalidad y ha tendido siempre la mano hacia la unidad. Nos necesitamos todos para conseguir una empresa tan compleja como es la de la independencia.

Tengo la conciencia tranquila, la investigación del Supremo es prospectiva, con una motivación política y forma parte de esa causa general contra el independentismo

¿Ve posible un escenario en el que vayan por separado Junts, el PDeCAT y el partido de Marta Pascal? El de Pascal ya es un partido que se fundó en su momento escindiéndose del PDeCAT. Junts ha dejado de ser ese espacio electoral o esos grupos parlamentarios que tenían en su interior a personas independientes o que procedían de otras militancias y a gente del PDeCAT. Es ahora un partido de gente que milita en otros espacios y en el que hay una doble militancia permitida, pero en cualquier caso militan en aquel nexo común que es Junts. Veremos cómo evolucionan las negociaciones en este sentido y si finalmente el PDeCAT toma la decisión de concurrir por separado a las elecciones. En las últimas se presentó Junts, veremos qué pasa en estos días, semanas y meses. ¿Va a pesar la investigación del Supremo sobre usted? ¿Cómo cree que va acabar? Esa investigación pesa, por eso está. Con eso me reafirmo en lo que he dicho siempre: se trata de una investigación prospectiva, con una motivación política y que forma parte de esa causa general contra el independentismo. Tengo la conciencia tranquila y voy a seguir adelante. No tengo problemas con la Justicia, la Justicia quiere tener problemas conmigo y creármelos. ¿La inhabilitación de Torra llevará a que no haya reunión de la Mesa de Diálogo? A nadie se le ocurriría pensar que si esa Mesa la tenía que presidir por la parte española el presidente del Gobierno y no está, se mantenga. Esa mal llamada Mesa del Diálogo, porque yo soy filóloga y me gusta hablar de las palabras usándolas con propiedad, y ni Mesa ni Diálogo. Esa excusa o esa zanahoria que se sacó en su momento para conseguir una investidura es un anzuelo en el que nosotros no picamos. Pero sí picó Esquerra. De hecho, la pidió ERC. Una mesa de negociación con relator y con un orden del día en el que se incluya la problemática política es una petición que nosotros secundamos. Es más, nosotros estábamos sentados en esa mesa y quien se levantó fue el presidente Sánchez. De modo, que nosotros ahí seguimos estando y lo ha dicho siempre el president “si quieren hablar de estas cuestiones, mañana mismo nos encontramos”. El problema es cuando se pretende esgrimir una Mesa de Diálogo que solamente es una fotografía o una estrategia. En eso no vamos a estar. Y si ahora además quien debería presidir esa mesa ha sido inhabilitado, me parece que es bastante obvio que no se puede producir.

SERGI GONZÁLEZ Borràs, en la plaza de Santa Ana

¿Qué le parece Pere Aragonés? Ahora será el presidente interino y es el favorito para encabezar la lista de ERC… Es el vicepresidente del Gobierno. Fue mi vicepresidente, yo formé parte de este Gobierno. Pero ahora será presidente interino. Será un vicepresidente de un Gobierno en funciones que tiene atribuidas algunas funciones de la Presidencia. Cubrirá, junto al resto de consellers, ese periodo de interinidad.

La Mesa de Diálogo no es ni mesa ni diálogo, un anzuelo en el que nosotros no picamos

¿Es verdad que Torra le ha dicho a Aragonés que no le deja ni que se siente en su despacho ni en su silla en el Consell? ¿O son habladurías? Creo que de ningún modo el vicepresidente estaría ni soñando ocupar un puesto que ni le corresponde y que ha quedado vacante por la represión española. Por lo tanto, en ningún momento se le ha pasado por la cabeza ocupar ni su sillón ni su despacho ni su escaño en el Parlament. No le hace falta que nadie le diga que no lo haga porque creo que el vicepresidente en ningún caso lo ha llegado a imaginar. No creo que nadie pueda sentirse orgulloso de tener que ejercer unas funciones porque quien debería haya sido apartado del modo en el que Torra como víctima de la represión española. ¿Ha hablado con Torra? Sí, está tranquilo, sereno, muy agradecido por todas las muestras de apoyo que ha tenido en las calles y en las redes. Lo ha dicho Isabel Díaz Ayuso. ¿Cree también que el PSOE está desplegando una alfombra roja a Salvador Illa para ser el candidato en Cataluña? Ni lo sé ni es algo que me compete. Lo decidirá el PSC, hasta ahora el candidato era Miquel Iceta. No voy a hacer valoraciones. ¿Está de acuerdo con Torra en que son unas elecciones plebiscitarias? Estoy de acuerdo con que los catalanes, desde el 1-O, afrontamos todas las elecciones con voluntad plebiscitaria. Nosotros votamos el 1-O como consecuencia de unas elecciones autonómicas en las que se produjo algo que era impensable: que dos partidos antagónicos dejaron de lado sus diferencias para llevar en su programa, aprobado por la Junta Electoral, ya que ha derrocado al presidente… En aquel momento validó un programa que decía que se iba a realizar un referéndum. Pero no unilateralmente y en contra de una resolución del Tribunal Constitucional. Los referéndums no están prohibidos en la Constitución. Se hizo un referéndum que no está prohibido… Pero ese referéndum sí estaba prohibido por el Constitucional. La Junta Electoral Central tenía un programa en el que había un anuncio de realización de referéndum. Se realizó. Estamos hablando de demócratas escogidos por la ciudadanía cuyo crimen ha sido poner urnas e invitar a la ciudadanía a que se manifieste. Por haber permitido que se ejerciera el derecho al voto estas personas ahora mismo en la cárcel y en el exilio. Hasta 2.850 represaliados que tiene el contador de Òmnium Cultural. ¿Qué significa ser represaliado? Tener algún tipo de problema derivado de la intervención judicial del Estado español contra los independentistas. Todos los juicios que se están celebrando a lo largo y ancho de los tribunales de Cataluña, en el Supremo y en la Audiencia Nacional tienen como hilo común la causa general contra el independentismo. Sea porque se lleva una máscara del president Puigdemont o porque mandas un whatsapp privado a un grupo de amigos. Te mandan a prisión preventiva, como hicieron con Tamara Carrasco, o te impiden salir de tu localidad un año. Ponerse una nariz roja de payaso al lado de la Guardia Civil que vigilaba el acceso a la Conselleria de Economía también hizo que un concejal fuera esta misma semana sentenciado a un año y dos meses de inhabilitación. Todos los procesos derivados de esa manifestación de que somos independentistas están siendo judicializados por parte del Estado. Estuve con las detenidas del 23-S, leímos en todos los periódicos “propulsores de explosivos”: detergente. Lo tenemos todos en Cataluña y espero que en el resto de España. Sin embargo, estuvieron incomunicados y en prisión preventiva.

Todos somos CDR y pacíficos

Muchos de ellos están ahora en libertad y sin cargos. Pero, ¿quién les devuelve ese tiempo y a sus familias? Estuve hablando con Xavi Duch que ha tenido ictus por todo lo que le ocurrió como consecuencia de ser un CDR. Todos somos CDR y pacíficos, el independentismo catalán es pacífico. Lo único que quiere es resolver la cuestión democráticamente. Parece que las urnas dan mucho miedo. Los mecanismos del Estado han demostrado desde el 1-O que cualquier estrategia es buena para reprimir el independentismo, que la unidad de España está por encima incluso de la democracia. Perseveraremos en el mensaje de que lo que se necesita es negociar, dialogar y hablar para solucionar políticamente un conflicto que no debería estar judicializado. ¿Exigieron al Gobierno, como dice la derecha, que el rey no fuera a Barcelona? ¡De ninguna manera! ¿Cómo vamos a exigirle algo a un rey que no consideramos nuestro rey? No tenemos ese tipo de relación ni con el Ejecutivo ni con la casa real. Por supuesto que no. ¿Se vería en un Gobierno otra vez con Esquerra o cree que ERC tiene tentaciones de un tripartito con el PSC y con los ‘comunes’? Pues veremos cuál va a ser la estrategia de ERC. La nuestra es inequívocamente independentista. Si alguien pretende pactar con partidos que no son independentistas, no es para que avance el camino hacia la independencia. Nosotros queremos avanzar y, por eso, sólo nos planteamos gobernar con partidos independentistas. ¿Pero cree que ellos están tentados a no hacerlo? Veremos cómo desarrollan y plantean las próximas elecciones. Nosotros, inequívocamente para seguir avanzando en el camino hacia la independencia. Si alguien se plantea cualquier otra opción, es obvio que no se plantean avanzar.

SERGI GONZÁLEZ Detalle de la mano durante la entrevista

¿Qué ha hablado con el ministro de Justicia? ¿Le ha contado sobre la tramitación de los indultos? Lanzó esa noticia en la pregunta que le hice la semana pasada y ha despertado tantísimo revuelo cuando en realidad siempre hemos dicho que los indultos son soluciones individuales, nosotros estamos para trabajar en colectivas. Por eso hablamos de amnistía y de autodeterminación. No le damos mayor trascendencia a un trámite administrativo. Lo que era extraño es que no se hubiera empezado hasta ahora. La derecha ha intentado confundir tramitación con aprobación… Probablemente, porque les molesta extraordinariamente. La pregunta que se deberían hacer es quién puede sentirse orgulloso de tener presos políticos en el siglo XXI en España. La respuesta debería ser nadie. Y, sin embargo, hay tanta gente que se siente feliz casi de que haya personas injustamente sufriendo en la cárcel o en el exilio y les molesta esa posibilidad del indulto, que es un trámite administrativo y que veremos cómo desemboca.

Veremos cuál va a ser la estrategia de ERC, la nuestra es inequívocamente independentista

¿Cómo recuerda el 1-O? Con mucho orgullo de la muestra colectiva de defensa de la democracia y del derecho de autodeterminación. Y de tener que hacerlo en un contexto que nunca hubiéramos imaginado, el de la extrema violencia con la que fuimos reprimidos. Las imágenes en los colegios electorales en Cataluña son una vergüenza para la democracia. No hubiera imaginado jamás que el Estado español estuviera dispuesto a ejercer la violencia contra votantes desarmados. Con mucho orgullo por la ciudadanía y con mucha vergüenza por la intolerancia a la democracia del Estado español. Una sensación agridulce. La medida de la violencia nos da la sensación de lo cerca que estuvimos de conseguir nuestro objetivo. Por lo tanto, el objetivo es posible y no puede ser reprimido violentamente. Perseveraremos para sacar a España de la vía de la represión hacia el cauce del diálogo político. ¿Se atreve a poner fecha a otro referéndum? Pues no me atrevo porque cada vez que se ha especulado con fechas han sido espadas de Damócles que han llevado a tener una determinada prisa que nunca es buena consejera. Pero, en cualquier caso, la determinación está intacta para llevarlo a cabo en cualquier momento. Habría que hacer un poco de autocrítica. ¿Cuál es el mayor error que ha cometido el independentismo? El independentismo ha hecho muchísima autocrítica, que no hemos visto por parte del Estado español. El independentismo la ha hecho, la ha dicho y la ha escrito inclusive. Quien mejor representa esa autocrítica es el president Puigdemont cuando dice que su mayor error fue confiar en que el Estado español estaba dispuesto a dialogar. ¿Cree que Pedro Sánchez dialogaría sobre un referéndum? Él dijo “no, nunca, jamás”. ¿Y cómo se soluciona? ¿Por la vía de la ruptura democrática como decía Torra? Creo que es una vaticinio muy acertado el de Torra porque un Estado que no quiere dialogar y no reconocer la situación no deja muchos caminos a quienes quieren transitar cívica y pacíficamente hacia el ejercicio del derecho a la autodeterminación.

Podemos ha demostrado que todo aquello que decía cuando estaba en la oposición no lo ha cumplido en el Gobierno

Los últimos datos del CEO reflejan que crece la opción no independentista, ¿a qué se debe? Es evidente que se pueden producir altibajos y momentos naturalmente de mucha tensión y desánimo. Hay gente que viendo esta perspicaz y contumaz manera con la que el Estado español incide ante nuestras ansias de democracia y libertad pued en algún momento desfallecer. La indignación va a ser la fuerza que nos va a mantener a todos en pie. Unidas Podemos tenía un discurso muy abierto hacia el referéndum. ¿Ha decaído de la misma manera en la que han entrado en el Gobierno? No es que lo crea, Podemos ha demostrado que todo aquello que decía cuando estaba en la oposición no lo ha cumplido en el Gobierno. Es más, les vemos exigiendo cosas al Gobierno casi sin recordar que forman parte de él. Es una paradoja. Trataremos de recordarles cuáles son sus verdaderas opciones y cómo están dispuestos a defenderlas ahora. Se verá si era sólo marketing electoral o principios rectores. ¿Cómo está el ambiente en Junts en el Congreso? No parecen muy bien avenidos últimamente… Pues se equivoca. ¿Hay buen rollo? Hemos estado siempre bien avenidos los ochos diputados. Eso sigue así y trabajamos para continuar con esa buena relación personalmente y al servicio de los ciudadanos.

Ciudadanos no defiende los intereses de Cataluña, sólo ha buscado la crispación y generar odio e intransigencia

¿Qué marcaran en los presupuestos? ¿Botón verde o rojo? Dependerá de si se plantea alguna propuesta o borrador de los presupuestos. De momento sólo hemos tenido palabras. Hemos dicho siempre que hemos venido a hacer política. Las expectativas no son altas. Adhesiones no van a tener. Negociaciones estamos aquí para hablarlo. ¿Se arrepiente de haber dado este paso a la política? Ay, las dudas siempre están ahí. Mi vida era muy satisfactoria y muy plena en el ámbito académico. Pero la voluntad de servir al país y la determinación siguen intactas aunque los riesgos y peligros van en aumento. Estas elecciones tendrán un componente nuevo en Cataluña por la posible irrupción en el Parlament de Vox. ¿Veremos en cuatro meses a la ultraderecha sentada en el Parque de la Ciudadela? Me gustaría que no fuera así, es una pésima noticia para la democracia que quien tiene en muchas ocasiones conductas antidemocráticas se sirva de la democracia para entrar en los parlamentos. A la ultraderecha y al fascismo se les combate, y no se les da entrada en el juego democrático. Si eso ocurriera, sería una muy mala noticia. Hay encuestas que dicen que entrarían. Lo sé. Las encuestas a nosotros siempre nos han perjudicado mucho… Eso le hace más temblar a Esquerra, que le daban de favorita en las autonómicas y luego nada. Nosotros siempre salimos bajo tierra, así que solo tenemos margen de mejorar.

SERGI GONZÁLEZ Borrás saca el libro de Marc Granell que está leyendo

Su gran rival supuestamente tendría que ser Cs, ganadores del 21-D. ¿Fue la espuma del cava del 155? Ninguna imagen bonita o agradable del cava se puede vincular a algo tan negativo como el 155 y la manera en la que fue implementado. Nadie de los que participaron en esa operación puede sentirse orgulloso. Esto comportó prisión, ocupación de las instituciones, parálisis y miedo. ¿Cómo explica el movimiento de Cs y que hayan fulminado a la candidata que tenían? ¿Le parece mejor Lorena Roldán o Carrizosa? Como antes no he opinado del PSC, no lo voy a hacer con Cs. Como catalana, ¿cuál de los dos defendería mejor los intereses de Cataluña? Ciudadanos no defiende los intereses de Cataluña, nunca los ha defendido. Jamás. No me puede poner en esa pregunta. Sólo ha buscado la crispación y generar odio e intransigencia. Prefiere el barro que las ideas. Pero me hablaba del cambio de candidato, es un extraordinario respeto a su militancia que había votado a esta candidata. No hace falta decir más. ¿Verá Laura Borràs una Cataluña independiente? Eso espero, trabajaré para verla. ¿Con qué libros se reconforta en estos días tan trémulos? Siempre tengo libros cerca. Vivo entre libros. Cuando necesito desconectar, aquí traigo a Marc Granell, un poeta valenciano muy querido por mí, con una fuerza extraordinaria. Tengo también los dos volúmenes del president Puigdemont, los recomiendo muchísimo. También a un clásico, a Jonathan Swift con un tratado sobre el arte de la política.