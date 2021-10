Maixabel Lasa: "El mensaje de Otegi llega tarde, pero más vale tarde que nunca"

Ahora vive alejada del rencor y el dolor junto a su hija y sus nietos y les inculca esos valores porque no quiere que vivan en esa perspectiva. “Efectivamente lo que pasó, pasó, y el rencor y el odio no ayuda a superarlo”.

Además recuerda que su marido era también así de positivo y que incluso “hubiera llegado a hablar con los que le mataron” si le hubieran dado esa opción. esa positividad era la que su esposo le había inyectado durante el tiempo que compartieron juntos. ”Él era así, aquel (su marido) hablaría hasta con los que le mataron y de convencerles de que no hicieran lo que iban a hacer”.

No piensan lo mismo las asociaciones de víctimas del terrorismo o la derecha política que han rechazado las palabras de Otegi. Sobre este punto, Lasa indica que respeta su opinión, pero para ella es una noticia esperada y que “va por el buen camino”.

La exdirectora de la Oficina de Atención a la Víctimas del Terrorismo del Gobierno vasco añade que aún hay asuntos por hacer y menciona los homenajes a los terroristas. Lasa entiende la alegría de familiares y amigos pero a la vez reclama que esos homenajes de los terroristas a su salida de prisión tienen que hacerse a nivel privado y no ocupar espacios públicos. ”Éticamente no son defendibles y menos cuando la persona que sale de la cárcel no haya dicho nada de su responsabilidad en los actos cometidos y no haya reconocido el daño causado”, critica.