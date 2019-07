Ha explicado, en cambio, que él no da por rotas las conversaciones y que lo intentará “hasta el último momento”. “Ojalá se siente el PSOE”, ha añadido, y ha mostrado su disposición a que sea antes de septiembre, ahora en el mes de julio, pero ha recordado que no hay cultura de Gobierno de coalición en España.

No se mueve de su posición pero no da por rotas las negociaciones. El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias , ha dicho este martes que sigue teniendo la “mano tendida para negociar con el PSOE un Gobierno de coalición” y ha criticado que Pedro Sánchez se “equivocó ayer”, además de revelar que nunca el socialista le ha vetado personalmente.

Una entrevista en la que Iglesias ha mostrado su intención de seguir negociando y no tirar la toalla, pero en la que ha imperado un tono duro durante muchos momentos por las “excusas” del PSOE.

¿Usted quiere ser vicepresidente?, le ha preguntado Antonio García Ferreras al líder morado, quien ha señalado que si alguien se presenta como candidato y no quiere gobernar, “es como ’dedícate a otra cosa”.

Iglesias también ha confesado que Sánchez le planteó que estaba dispuesto a incluir independientes y que “nunca” le ha verbalizado ningún veto de “tú no puedes estar”. En su opinión, hay “poca certidumbre” en esas negociaciones.

Y ha planteado al PSOE que diga por qué quiere vetar a personas en el Gobierno. “Parece que algunos quiere tener todo el poder”, ha apostillado. Iglesias ha comentado que “ojalá” Sánchez le llame hoy y que está “dispuestísimo a hacer una negociación integral” sobre qué se va a hacer y con qué personas.

Además, ha lamentado la “sobreactuación” de Sánchez al decir que se podría ver a Iglesias votando junto a Vox la semana que viene ‘no’ en la investidura. Es “inconcebible”, ha señalado, que alguien que “se dice de izquierdas” esté pidiendo un acuerdo con PP y Cs, que “son aliados de Vox”, “y luego acusarnos a nosotros”.

“Solo falta que me pida que me corte la coleta, me lo pensaría”, ha dicho entre risas al terminar la entrevista.