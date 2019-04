El candidato a alcalde del socialdemócrata Partido Republicano del Pueblo (CHP) declaró este lunes su victoria en Estambul, lo que, de confirmarse, supondría que la islamista formación gubernamental AKP perdería la mayor ciudad de Turquía por primera vez desde 1994.



“No tengo dudas de que he ganado en Estambul”, declaró a la prensa en la ciudad del Bósforo el candidato del CHP, Ekrem Imamoglu. “El alcalde de Estambul está aquí, ante vosotros”, insistió.



El candidato opositor aseguró que estaba convencido de su victoria tras recibir los últimos datos de la Junta Suprema Electoral (YSK) sobre las elecciones municipales del domingo.



Según Imamoglu, la Junta Electoral ha escrutado el 99,64 % de los votos y le da la victoria por una diferencia de votos que ya no puede ser recuperada por el AKP.



La agencia de noticias oficialista Anadolu, que fue la única fuente que dio los resultados de las elecciones a los medios, dejó de ofrecer los datos a última hora del domingo.



La victoria de Imamoglu no ha sido confirmada por la YSK pero la agencia de noticias DHA, próxima al Gobierno, señala que el candidato opositor encabeza el recuento.



El político opositor instó a su rival, el ex primer ministro Binali Yildirim, así como al presidente, Recep Tayyip Erdogan, que reconozcan el resultado de forma clara y democrática.



En Estambul, el candidato del AKP, Yildirim, declaró también la victoria en la noche del domingo, cuando faltaba por escrutar aún el 2% de las urnas de la ciudad, y apenas tenía un 0,06% de ventaja frente a rival, Ekrem Imamoglu, del CHP.



“Hemos ganado. Felicito al pueblo de Estambul”, dijo Yildirim, ex primer ministro y persona de confianza de Erdogan, en una breve comparecencia ante la prensa. Imamoglu, por su parte, le afeó a su rival la precipitación y le pidió “responsabilidad”.

Duro revés

El partido islamista Justicia y Desarrollo (AKP), que gobierna Turquía desde 2002, perdió el domingo la alcaldía de Ankara, y, de perder también Estambul, recibiría un duro revés por parte de los electores, descontentos sobre todo por la mala marcha económica del país.