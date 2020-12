Esta es la imagen del hospital Isabel Zendal que más ha indignado: tan obvio que cuesta verlo

Una de las críticas más repetidas que se han producido en redes sociales en las últimas horas ha sido la de la nula privacidad que van a tener los pacientes en algunas salas que no tienen habitaciones o compartimientos individuales.

Si es que no hay por dónde cogerlo. Lo de IFEMA todavía tuvo un pase al ser una improvisación para superar una situación de absoluta emergencia, pero convertir aquello en algo permanente, con muchos de los defectos que tenía e inmensamente más caro es aberrante.

Más allá de la muy necesaria intimidad, me imagino el ruido que se puede producir en un sitio así....y atender una emergencia? Un fallecimiento?

Los pacientes no van a tener una mesilla donde dejar sus pertenencias?

Me recuerda al antiguo @HospitalSantPau pic.twitter.com/Wn5HhGRi4e

Pregunto, y las duchas, los aseos, etc???? Parece un hospital del siglo IXX, con material del XXI.

He tenido una sensación de dejà vu....con algo más de 100 años de diferencia y sin religiosas...si fuera algo temporal lo llegaría a entender pero como hospital permanente?? Parece que los pacientes no importan mucho 😡 pic.twitter.com/49wXS9G27Z

Ayuso lo justificó así ante Casado el hecho de que no haya puertas y habitaciones: “Lo aprendimos en IFEMA. Los médicos no tienen que estar puerta a puerta, habitación en habitación. Hay muchas veces que no hace falta que vayas a molestar todo el rato abriendo y cerrando. Desde aquí estás tranquilo y si ves a la mínima que ocurre algo, es cuando vas”.

Este martes durante la inauguración, Ayuso protagonizó un momento ‘tierra, trágame’. En el recorrido por las instalaciones, la ‘popular’ detalló que podría servir para atender a pacientes en caso de un accidente aéreo, ya que está próximo al aeropuerto de Barajas.