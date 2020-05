Sánchez saca adelante la prórroga del estado de alarma con PNV y Cs mientras se desintegra la mayoría de la investidura

El plan de Pedro Sánchez sale a medias. El Congreso ha dado el visto bueno a la quinta prórroga del estado de alarma tras un larguísimo debate en el que el Gobierno ha logrado atar finalmente los votos para alargar esta situación hasta el próximo 7 de junio. Gracias especialmente al decisivo apoyo del PNV y de Ciudadanos.

Sánchez ha sufrido hasta casi el último momento para alargar el estado de alarma, que será diferente a partir de ahora: se podrá ir levantando en ciertos territorios, las autonomías tendrán mayor cogobernanza y ya solo habrá una autoridad competente delegada, el ministro de Sanidad, Salvador Illa.

Han votado a favor PSOE, Unidas Podemos, Cs, PNV, CC, Mas País, PRC y Teruel Existe, mientras se han situado en el ‘no’ PP, Vox, CUP, ERC, Junts, Foro y Navarra Suma. En la abstención se han quedado Bildu, BNG y NC. Resultado 177 votos a favor frente a 162 en contra (el mayor número de ‘noes’ hasta ahora en una prórroga).

El presidente del Gobierno había diseñado una hoja de ruta que fuera hasta el 27 de junio, pero Cs le ha obligado a recortarla a quince días para darle su voto a favor. No obstante, el Ejecutivo no descarta pedir otra prórroga dentro de dos semanas. Sánchez no se ha pillado los dedos y no ha dado pistas exactas durante su discurso.

Una nueva prórroga que sale gracias a la nueva aritmética que ha construido el Gobierno, con el decisivo apoyo de PNV y de Cs. El partido ‘naranja’ ha advertido, no obstante, al Ejecutivo de que esto no significa que se vaya a convertir en un socio de La Moncloa, pero lo hace por las medidas económicas arrancadas y por ser un partido. Desde el PNV también se ha valorado esa cogobernanza prometida y consiguieron hace unas semanas otros beneplácitos como el visto bueno a la celebración de las elecciones vascas.

Lo que ha comprobado el Gobierno, en cambio, ha sido cómo se rompía esa unidad de la investidura. ERC ha vuelto a votar en contra y ha lamentado el “chantaje” del Ejecutivo. “El PSOE ha cambiado a ERC por Cs y Unidas Podemos calla”, se ha lamentado el portavoz republicano, Gabriel Rufián, quien ha tenido un discurso duro contra Sánchez e Iglesias y les ha advertido de que se han llevado por delante el espíritu de la investidura.