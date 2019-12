Estimulación eléctrica para mejorar la depresión severa

La depresión no solo se remedia con medicamentos

Estimular el cerebro eléctricamente para mejorar el ánimo

¿La estimulación eléctrica es suficiente?

Sin embargo, algunos expertos con los que he hablado me comentan que este tratamiento debe venir acompañado de cambios en las pautas de vida que alimentaban la enfermedad. Uno de ellos me dijo: “Si tras el tratamiento te encierras en casa y no pones de tu parte para cambiar algunos aspectos de tu estilo de vida o de aquellas compañías que te eran nocivas (como en el caso de personas maltratadas) al final vuelves otra vez a la casilla de salida. La mejoría eficaz debe venir acompañada por la voluntad de los pacientes a salir del círculo vicioso de la melancolía y el aislamiento”.