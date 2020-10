Felipe VI, el "drama" de un rey cada vez menos de todos

“Los políticos usan el nombre del rey en vano. Y es que nuestra clase política no respeta la institucionalidad de la corona, que es un ente subordinado y un poder moderador sin funciones ejecutivas. Hay dos fuerzas políticas que usan el nombre del rey. Una, que es Podemos, con personas que a propósito del rey quieren liquidar la Constitución del 78. Y otra, que es Vox, que por abrazarle en exceso le están comprometiendo. Y no deberían usar el nombre del rey en vano. Lo que no se puede hacer es atribuir amores y desamores de los políticos al rey”, opina José Antonio Zarzalejos, periodista y exdirector del diario monárquico ABC, autor de la exclusiva de la abdicación de Juan Carlos I en 2014.

Zarzalejos considera que Felipe VI no se ha excedido en sus funciones y que el problema es de la clase política, aunque entiende que la monarquía no goce de un apoyo unánime. “No hay sociedad en la que no exista algún tipo de disenso y en todas las monarquías hay algún republicano… Pero a mí, lo que me parece, es que el rey se ajusta a las funciones constitucionales, que es neutral y que no ha hecho ningún gesto que apunte a lo contrario”. Pero no todo el mundo lo ve así. De Riquer cree que el gran error de Felipe VI fue el discurso del 3 octubre de 2017 tras el referéndum ilegal del 1-O.

“Ese discurso fue un error, porque era un discurso del Gobierno, no del jefe del Estado. Debió pronunciarlo el presidente Rajoy, no el jefe del Estado. Ese fallo de implicarse en una cuestión de Estado le granjeó una notable hostilidad en sectores de la opinión catalana. No tenía que haber intervenido de aquella forma”, analiza el historiador. La defensa de la legalidad constitucional que hizo el monarca contra el separatismo encaja a la perfección con el discurso que más votos granjea a Vox: la cuestión catalana.

“Juan Carlos I llevó mejor aquello de ser el rey de todos los españoles. Felipe VI, desde su discurso del 3 de octubre, tomó partido. La derecha política, conectada con el nacionalismo español, le ensalzó. Y desde ese momento, el rey quedó unido a esa parte. Su padre supo romper con el franquismo para ser el rey de todos, una expresión que implica escuchar a todos y asumir que no hay una manera correcta de ser español, y que, quizá, no hay una nación española prepolítica, preexistente, que es en lo que se basa todo el nacionalismo. No solo el español”, opina el profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad de Navarra Jorge Urdánoz.

Un rey “de parte”

Así, según este experto, se ha producido un alineamiento entre el jefe del Estado y una determinada opción política que contribuye a que los ciudadanos perciban que Felipe VI ha perdido su neutralidad y ha dejado de ser el rey de todos los españoles, el mantra que obsesionó a Juan Carlos I tras la muerte de Francisco Franco. Y eso es algo que plantea una una segunda pregunta: qué puede hacer Felipe VI para desmarcarse de amores políticos.

“Es inevitable que la figura del rey sea objeto de debates políticos. Pretender que la figura de un rey no pueda formar parte de la discusión política es una utopía”, opina de Riquer, quien añade que “el monarca se debe desmarcar”. “Él puede potenciar que la monarquía se reforme y que desaparezca de la Constitución la inviolabilidad del rey. Una constitución que plantea que haya una figura inviolable es impresentable en una democracia avanzada. Él lo puede solicitar a los políticos, igual que desaparezca la prioridad de la línea masculina sobre la femenina en la sucesión. Pero si él calla, otorga”, zanja el historiador.

El problema es que orientar la acción política puede constituir una flagrante violación de sus funciones. “El rey puede hacer poco, sobre todo no desviarse de su función ceremonial y simbólica y no entrar en pugnas políticas ni tan siquiera para defender su institución. Tiene que ser útil y tener la ayuda del Gobierno para, por ejemplo, conectar con los territorios. Y eso que ocurre lo contrario cuando no le dejan ir a ciertos sitios. Necesita reconectar con territorios y generaciones y necesita la ayuda del Gobierno. Debería pedir ayuda a los partidos de derecha y al PSOE. Ahí está la clave, que la defensa de la monarquía no sea hiperventilada en la derecha, sino que esté coordinada con la parte de la izquierda”, opina el politólogo Lluís Orriols, politólogo de la Universidad Carlos III de Madrid y doctor por la Universidad de Harvard.