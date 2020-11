Fernando Simón explica cómo va a celebrar la Navidad

La Navidad es la última fecha clave, junto con el puente de la Constitución, que queda en el calendario antes de que lleguen las vacunas contra el coronavirus. Según las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una parte “sustantiva” de la población será vacunada durante el primer semestre de 2021 mediante un plan de vacunación con 13.000 puntos en todo el país.

Este jueves, Fernando Simón ha hablado en rueda de prensa de cómo va a celebrar la Navidad. El director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias ha asegurado con rotundidad que lo va a hacer ”con todas las medidas de precaución que pueda”.

“No es una cuestión de no celebrar la Navidad, de no celebrar el cumpleaños de mi hijo o no celebrar el cumpleaños de mi padre. Es una cuestión de hacerlo bien”, ha comentado en la reunión con los medios.

Simón ha señalado que, este año, “si en vez de juntarnos los 35 que nos juntamos en mi casa todas las navidades nos tenemos que juntar 10 pues nos tendremos que juntar 10”.

El epidemiólogo ha sido claro: “Las navidades se van a poder celebrar, de otra manera, pero se van a poder celebrar. Tenemos que celebrarlas con unas medidas de precaución que no hemos tenido que aplicar otros años y eso lleva un tiempo de concienciación y de preparación mental para poder hacerlo bien”.

Por el momento, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha anunciado que no se ha podido llegar a ningún acuerdo con las Comunidades Autónomas para abordar qué medidas se tomarán en estas fechas tan señaladas.

“Vamos a ver si llegamos a un acuerdo la semana que viene”, dijo Illa en rueda de prensa este miércoles. “Estamos trabajando en ello”, añadió.