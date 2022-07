Ferreras, sobre los audios con Villarejo: "Nunca hemos dado una información falsa sabiendo que lo es"

El director de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, se ha pronunciado este lunes sobre la información desvelada por Crónica Libre y El País en la que sacan a la luz una conversación entre el excomisario José Manuel Villarejo y el propio periodista. En dicha reunión, Villarejo detalla a Ferreras el “burdo” montaje de una noticia publicada por OkDiario en la que se trataba de incriminar al ex vicepresidente del Gobierno y fundador de Podemos Pablo Iglesias.

Ferreras también ha reconocido que “yo en tres ocasiones me vi con ese personaje”, Villarejo, pero además ha esgrimido la forma de actuar a la hora de tratar la noticia. “Lo primero fue llamar a Iglesias, lo primero de todo”, ha defendido, remarcando que fue lo primero que hicieron en aquel programa.

Respuesta a las críticas de Podemos

Además, Ferreras ha incidido en que “esa conversación se la trasladé yo personalmente, cara a cara, a [Pablo] Iglesias y le conté que el propio Villarejo nos había dicho que él creía que no era un papel auténtico. No había nada que ocultar”.

Acto seguido, Ferreras ha valorado que “La Sexta mantuvo siempre una actitud muy crítica con las informaciones como el Informe PISA o la inventada conexión del entorno de ETA con Podemos, que, por cierto, tuvieron un amplísimo recorrido en muchos medios de comunicación. No en La Sexta.

Por otra parte, Ferreras también ha puesto el foco en que sí hubo una estrategia de intoxicación informativa contra la formación morada, pero puntualiza que La Sexta no se sumó a ella. “Que hubo una operación contra Podemos eso es, vamos, una verdad como un templo, pero lo que hizo ‘La Sexta’ entonces, en tiempo real, fue resistirnos a esa operación”, ha enfatizado.os.

El responsable de ARV también se ha pronunciado haciendo autocrítica. “Aunque seguro que también hemos aprendido para hacerlo mejor la próxima vez”, ha afirmado, alegando que “ahora que ya sabemos que finalmente esa cuenta no era real es evidente que dijimos ‘pues no deberíamos haber dado absolutamente nada’. Claro, pero entonces no lo sabíamos”.