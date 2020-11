Fox News y otros medios rompen definitivamente con Trump: "No hemos visto el fraude del que habla"

“Trump ha dicho sin pruebas que la elección ha sido corrupta y fraudulenta”, publicaba Nicole Carroll, la editora de USA Today, uno de los diarios generalistas más leídos de Estados Unidos.

The Washington Post, The New York Times y Los Ángeles Times también desmintieron al presidente. Y hasta Twitter, que no da abasto con poner mensajes de advertencia en cada tuit que publica Trump. Así está ahora mismo el timeline del presidente.