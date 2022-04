Investigan la "fuga" en moto de juguete de dos niños de una guardería de Almería

El personal no era el habitual

En cualquier caso, las fuentes diferentes consultadas por EFE apuntan que al tratarse de Semana Santa, el personal habitual de la escuela infantil no era el que prestaba el servicio durante el Lunes Santo, sino una subcontrata que realiza labores de atención y cuidado de los niños en periodos no lectivos y los viernes a partir de las 14:00.

“Es un hecho gravísimo. Una cosa que no se puede volver a repetir. No basta con decir que gracias a Dios no ha pasado nada”, asegura esta madre, quien reitera que el problema no es de la escuela infantil, de su directora o profesoras habituales, sino de esta “subcontrata de la Junta que (...) no asume responsabilidades y no ve una negligencia por parte de las monitoras”.