García-Gallardo dice que Vox no es machista, pero casi un minuto después suelta esto

“Desde luego que Vox no es un partido machista”, esta ha sido la respuesta de Juan García-Gallardo , el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, ante las ideas de su formación sobre cuestiones como la violencia de género o las cuotas de género y una clara pregunta: ”¿Es Vox un partido machista?”.

Tras señalar que desde la formación tienen que pronunciarse constantemente sobre esta cuestión, Gallardo ha rechazado que su partido sea machista. Así lo ha expuesto el líder de la parte de Vox en el Gobierno de Castilla y León durante su intervención en el desayuno de ‘Nueva Economía Fórum’ al ser preguntado. No obstante, casi un minuto después de rechazar ese supuesto, Gallardo ha dejado una contradictoria afirmación.

“No se puede tratar a las mujeres como discapacitadas porque no lo son, no lo son, son igual o tan buenas que los hombres”

Acto seguido, ha valorado que “no se puede tratar a las mujeres como discapacitadas porque no lo son, no lo son, son igual o tan buenas que los hombres, por eso no necesitan ninguna cuota”.