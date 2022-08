Gonzalo Bernardos recuerda lo que ocurrió con Rajoy y apunta a que podría pasar con Feijóo

Al principio, el profesor de economía detalló que “un obrero con capacitación cobraba en el 2005 en el Corredor del Henares alrededor de 2.300 euros”. Sin embargo, ahora sus hijos “ya no trabajan para una industria, no están fijos como su padre y cobran para una empresa logística, que resulta que es una ETT porque no la contrata, 1.100 euros”.