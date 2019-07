La guerra del relato: 11 frases que Sánchez e Iglesias quieren meterte en la cabeza

3- “Nosotros hemos hecho hasta cinco propuestas. La primera era un Gobierno solamente del PSOE con apoyo externo del partido del señor Iglesias. La segunda fue un Gobierno de cooperación con personas en el ámbito de la administración de UP. La tercera fue un Gobierno donde se pudieran incluir algunas personas independientes de reconocido prestigio de UP dentro. La cuarta fue rebobinar, volver al punto de partida, poner en marcha equipos para negociar contenidos, y la quinta fue la que le hice el pasado jueves y que no he comentado hasta ahora, hasta hoy, y en la que le ofrecí por primera vez en los 40 años de democracia la incorporación de determinadas personas de UP con cualificación para poder liderar algunos de esos departamentos al Consejo de Ministros. Él dijo que no”. (Pedro Sánchez)

5- “Yo lo he expresado en público y en privado. Siempre he tenido muchas dudas de que el señor Iglesias se incorpore al Gobierno y le voy a decir por qué. Los dos somos líderes de dos organizaciones políticas que es verdad que tenemos coincidencias en el ámbito de política sociales pero que tenemos enormes discrepancias y diferencias sobre temas de enorme vigencia que vamos a tener a lo largo de la legislatura, como es la cuestión catalana” (Pedro Sánchez)

6- “Estamos viendo que el señor Torra no renuncia a la unilateralidad y continúa diciendo que lo volverán a hacer. Bueno, yo no sé si lo van a volver a hacer o no, lo que es evidente es que el Gobierno de España tiene que estar preparado ante cualquier eventualidad y esa eventualidad exige de un Gobierno con una única dirección, de una cohesión interna al máximo, al 100%, para poder afrontar lo que sin duda alguna pudiera ser un potencial desafío al Estado de nuevo” (Pedro Sánchez)

7- “Es verdad que el Partido Popular, Ciudadanos y Unidas Podemos pueden votar que ‘no’ a mi investidura. Ese es su derecho es su opción, pero llevan al país a un bloqueo absurdo porque no hay alternativa” (Pedro Sánchez)

8- “A mí me pueden proponer nombres pero no me pueden imponer nombres porque, al final, si hay un problema con un ministro o ministra, usted en una entrevista que tengamos en un futuro, ¿qué me va a preguntar? ¿a quién va a responsabilizar de lo que haga un ministro o ministra? ¿al señor Iglesias? ¿o a mí como presidente del Gobierno? (Pedro Sánchez)

9- “Mi obligación, mi deber, porque para eso sigo mandatado por el jefe del Estado y también tengo el apoyo de las urnas por ser primera fuerza política, es sacar la investidura del mes de julio. Por qué tenemos que esperar a agosto o septiembre si podemos sacar la investidura en el mes de julio” (Pedro Sánchez)

10- “El PSOE ha cedido, pero el señor Iglesias no ha cedido nada y no puede pretender tener un Gobierno paralelo a su servicio. Es al presidente al que le corresponde nombrar ministros de su confianza, creo que Iglesias se ha negado a toda propuesta y ha demostrado no estar a la altura de las circunstancias. Se ha negado a abrir una negociación y ha propuesto una consulta para justificar una decisión que ya había tomado hace tiempo” (Adriana Lastra)

11- “Las teorías de la conspiración caen por su propio peso y son ridículas” (Adriana Lastra)

Los 11 torpedos de Unidas Podemos

1- “Estamos dispuestos a ceder más pero el PSOE tiene que entender que los ciudadanos no han votado un Gobierno de partido único” (Pablo Iglesias).

2- “Pedro Sánchez se equivocó cuando dio por rotas las negociaciones para buscar después a la derecha” (Pablo Iglesias)

3- “Si el PSOE llega a un acuerdo con nosotros, habrá un Gobierno de izquierda, y eso es algo que algunos temen” (Pablo Iglesias)

4- “España no es diferente de Europa: 20 de 28 países tienen gobiernos de coalición. Tenemos la mano tendida para negociar en serio un Gobierno de coalición” (Pablo Iglesias)

5- “Lo que nosotros votemos lo van a elegir nuestros inscritos. Pero yo no quiero tirar la toalla” (Pablo Iglesias)

6- “Pedro Sánchez no tiene que ser presidente por tener un doctorado en Economía ni yo tengo que estar en el Consejo de Ministros por tener un doctorado, dos másters y premio extraordinario de Licenciatura, sino porque los ciudadanos nos han votado” (Pablo Iglesias)