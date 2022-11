Guía para entender el estallido de bronquiolitis de "especial virulencia" este año

Dobrila Vignjevic via Getty Images

Un año “especialmente virulento”

“Me recuerda a las grandes epidemias antes del covid, a esa agonía de que no hubiera camas disponibles en ningún hospital”

Rubio, que conoce el caso concreto de la Comunidad de Madrid, cuenta cómo en años pasados “las camas se agotaban en toda la región, tanto en la sanidad pública como en la privada” por la explosión de estos virus ‘pediátricos’. “Las UCIs llenas han existido antes”, dice, pero eso no quita que la situación actual sea “grave” y “preocupante”. “Me recuerda a las grandes epidemias antes del covid, a esa agonía de que no hubiera camas disponibles en ningún hospital”, señala la pediatra.

¿Quiénes son los más afectados?

¿Cuáles son los síntomas y cuándo acudir a urgencias?

Principalmente tos, aunque una con “características distintas”, matiza Laura Rubio. Esta suele ir acompañada de “dificultad respiratoria” y no necesariamente de fiebre. El niño con bronquiolitis “respira más rápido de lo normal, se le hunden las costillas y tiran del abdomen”. Cuando la tos es persistente y aumenta de forma progresiva, el bebé se sentirá fatigado y dejará de comer, advierte la pediatra. “Que deje de comer es uno de los principales síntomas para acudir a urgencias ”, avisa Rubio.

¿Qué virus provocan la bronquiolitis?

¿Qué pasa con las coinfecciones?

Estos días se está oyendo hablar de la convivencia de dos y hasta tres virus en los niños: VRS, covid y gripe a la vez, por ejemplo. Estos casos existen y siempre han existido, pero no es lo que más preocupa a los expertos. En todo caso, la convivencia de VRS y gripe sí puede cursar con mayor gravedad, pero no así las coinfecciones con covid.

“El covid pediátrico es muy banal, en niños no tiene ninguna relevancia”, explica Quique Bassat, pediatra y epidemiólogo.

¿Por qué este año preocupa más la situación?

Tal y como señalamos antes, las epidemias por bronquiolitis se han vivido antes. Lo ‘extraño’ este año es que el colapso se está produciendo antes de lo esperado. Si anteriormente los picos solían darse en la época navideña después de semanas de subida de casos, ahora el incremento ha sido exponencial en pocos días. “El número de casos se ha doblado de la semana pasada a esta, y nos preocupa que siga subiendo”, reconoce Bassat. “Si sigue subiendo más, tendremos un problema” advierte. Y, sin embargo, el pico de casos no está previsto en algunas comunidades hasta dentro de dos semanas aproximadamente.

¿Cómo evitar las infecciones?

Los pediatras reconocen que especialmente en las guarderías hay libre circulación de virus pediátricos y pocos trucos para evitarlos. Sin embargo, no son estos entornos los que más preocupan. Laura Rubio advierte de la necesidad de “evitar en niños de menos de tres meses las visitas de familiares”. En caso de que estas sean “necesarias”, “que no cojan al bebé, que no le den besitos”, recomienda. “Para lo que nosotros es un resfriado común, para ellos puede ser un ingreso en UCI”, advierte. Y, “por supuesto, si el adulto tiene síntomas catarrales”, debe “evitar esa visita” al bebé.