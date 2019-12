Hallan muertos en su casa a un matrimonio de ancianos con heridas de arma blanca

Los sanitarios del SUMMA y la Policía Nacional han encontrado muertos en su domicilio de Madrid a un hombre de 79 años y a su mujer de 80, según han informado a Efe fuentes de Emergencias Comunidad de Madrid 112.

Han sido los servicios de teleasistencia los que, ante la imposibilidad de contactar con ellos, han dado aviso al SUMMA, que se ha desplazado al lugar.

Los sanitarios y la Policía han encontrado los cadáveres en el domicilio de la calle Luis Portones, 24 del distrito de Tetuán en Madrid con heridas de arma blanca, alguna de ellas en el cuello.

Algunos vecinos han relatado a los periodistas que se han desplazado hasta la vivienda que el hombre estaba muy enfermo, mientras que su esposa gozaba de buena salud.

También han relatado que las víctimas no tenían hijos, pero sí hermanos y otros familiares, y que no han escuchado ningún ruido sospechoso en la vivienda. No obstante, la Policía no ha determinado aún el móvil de las muertes.