A la espera de los indultos

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images Oriol Junqueras en la investidura de Aragonès

Sin novedad. Esta es la señal oficial que emite el Palacio de La Moncloa cuando se pregunta por la decisión sobre los indultos a los presos independentistas. La decisión la tendrá sobre la mesa el presidente en las próximas semanas y será él el que decida en última instancia si da luz verde o no, teniendo en cuenta las circunstancias políticas y el coste político que puede tener.

Por el momento se está a la espera de que emita su informe el Tribunal Supremo, que no es vinculante. El alto tribunal, que fue el sentenciador, tiene la idea de hacer pública su opinión a finales de este mes de mayo, en la que trabaja la Sala de lo Penal. Las peticiones de indultos no vienen por parte de los propios condenados, sino por parte de particulares y sindicatos.

Sin tener la visión todavía del Supremo, sí se conoce ya la opinión de la Fiscalía, que se ha mostrado contraria a conceder el indultos a los presos del procés, ya que entiende que no se dan los criterios de reinserción, equidad y reparación total de daños. La argumentación del Ministerio Fiscal: se deben cumplir las penas “sin atajos” y esta medida no puede operar como “moneda política de cambio” para apoyos parlamentarios.

Los cuatro fiscales del juicio -Javier Zaragoza, Jaime Moreno, Consuelo Madrigal y Fidel Cadena- han remitido doce informes (uno por condenado) mostrándose en cada caso que son “desfavorables”. Para los fiscales, los condenados no han mostrado arrepentimiento y la gravedad de los hechos fue “enorme”. Otro punto que destacan: no han cumplido ni la mitad de las condenas.

El Supremo ha dado a los condenados la oportunidad de expresar su opinión, pero ninguno ha emitido su opinión, salvo Jordi Cuixart y Santi Vila (a este no le afectaría porque no se encuentra en la cárcel). El presidente de Ómnium se limitó a decir que él no ha pedido salir de la cárcel y que quiere que se resuelva el “conflicto” catalán y que se apruebe una amnistía. Todos los condenados siempre han rechazado esa figura del indulto al entenderla como una humillación.