Cómo es informar en tiempos de coronavirus

Eldiario.es también ha orientado los recursos de la redacción para informar sobre la pandemia. “El 90% es coronavirus”, reconoce el director. Sobre los reporteros y las salidas a la calle, Escolar explica que no obliga a ningún redactor a salir. “Si lo hacen es porque se ofrecen voluntariamente”, aclara. El responsable del diario digital ha recetado prudencia a su equipo. No quiere correr riesgos. Y eso que, aun sin tener la certeza porque no se han hecho las pruebas, tiene claro que parte del equipo de la redacción ha pasado la infección, incluido él mismo.

Los jefes de los medios reconocen dificultades para ofrecer nuevas historias a los lectores día tras día. “La formulación y análisis de los temas es más escueto mientras que su realización exige muchos más pasos intermedios. Para un director es importante la conversación no solo con los mandos intermedios, sino también con los propios redactores con quienes antes se hablaba porque se los encontraba uno todo el rato. Pero ese encuentro no existe ahora y el contacto con ellos solo puede producirse por llamada directa, mucho más artificial”, explica la directora de El País.

Sin corrillos en los centros de poder

El Congreso de los Diputados se ha quedado sin periodistas por la epidemia. Una de las fijas en la Carrera de San Jerónimo es Anabel Díez, de El País. ”La prohibición de entrar para cubrir la actividades va ya para seis semanas. El ‘quédate en casa’ es para todos. Pero la coordinación, las ganas, y el sistema están bien engrasados”, cuenta. Las sesiones no se quedan sin vigilancia en un momento en el que la mayoría de los ciudadanos (51%), según la última encuesta de Metroscopia, desaprueba la gestión del Gobierno.

“Podemos cubrir las sesiones y dar cuenta de lo que ocurre en el hemiciclo y en las comisiones. Así lo estamos haciendo y no perdemos palabra de lo que allí sucede y se dice. Pero no es lo mismo. No vemos a los protagonistas en el pasillo; no podemos intercambiar con ellos una palabra, o pillar un gesto e interpretar qué está pasando”, se lamenta Díez, quien recibió el premio Josefina Carabias de periodismo parlamentario en el Congreso diez días antes del cerrojazo del país. Y añade: “El teletrabajo es la solución para seguir en la tarea de informar desde el Parlamento pero falta el grupo; la tribu”.

En El País, como en El HuffPost, toda la plantilla trabaja fuera de la redacción. Ambas cabeceras comparten instalaciones en la madrileña calle de Miguel Yuste. “La rutina anterior ha saltado simplemente por los aires. Se celebran reuniones, por supuesto, vía teleconferencia. El esfuerzo es monumental, pero funciona. Y para eso es imprescindible que exista previamente una infraestructura de directores adjuntos, subdirectores y redactores jefes con competencias claras y un ánimo extraordinario. Ese es el esquema”, cuenta Soledad Gallego-Díaz.