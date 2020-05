La intrahistoria del ingreso mínimo vital: luchas internas en el Gobierno, reuniones clave entre Sánchez e Iglesias y el ‘aliado’ Escrivá

Entre las ayudas pensadas para el primer tramo de la legislatura no estaba esa renta mínima. Pero al llegar este drama, Pablo iglesias planteó la posibilidad de acelerarla ante la situación económica que se abría. Pero otra parte del Gobierno no lo veía y calculaban que se tardaría meses en aprobar -principalmente por una coordinación con las autonomías y su posible trámite parlamentario-. Se quedó fuera del primer escudo social.

Son las primeras medidas económicas en el shock del mes de marzo. Pero las tesis de Iglesias no logran imponerse en el tema del ingreso mínimo y se encuentra, según fuentes conocedoras del proceso, con que no tenía visos de prosperar en un segundo paquete del escudo social. La ayuda dependería del Ministerio dirigido por Escrivá, pero era una cuestión básica para la Vicepresidencia de Derechos Sociales. El líder morado entiende que los plazos pueden demorarse pero que ese ritmo no se corresponde con lo que está pasando en la calle, donde ya había gente que no podía pagar en los supermercados.

Se plantea entonces otra batalla dentro del Gobierno. El propio Iglesias presiona para que vaya al Consejo de Ministros una renta temporal, mientras se aprueba la definitiva, y que sirva para estos meses. Otras facciones del Ejecutivo creen que el ‘morado’ están filtrando a los periodistas información sobre una medida que no le compete y que está dejando al margen a otros ministerios que deberían opinar por el gasto que supone, como Economía y Hacienda. Una lucha en la que también entró la CEOE despechada, según fuentes gubernamentales, después de una reunión por videoconferencia para hablar de la renta mínima entre Iglesias, Escrivá y Díaz con los líderes sindicales Unai Sordo (CCOO) y Pepe Álvarez (UGT), a la que no se llamó a los empresarios.