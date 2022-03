Intentan estafarla por WhatsApp y su respuesta es de las que marcan un antes y un después

“Qué pasa, ¿que Paco te ha dejado, no? Y ahora me vienes llorando para que volvamos a ser amigas. ¿No me respondes? Me lo imaginaba. No has cambiado absolutamente nada. Por mí puedes quedarte en EEUU para siempre. Saludos de tu ex, Kerry. El que se apellidaba Caverga. Ahora es mi novio. Vete a la mierda”, zanja.