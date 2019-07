El asesor de Pedro Sánchez, en 2016: "Estaría orgulloso de mi país si Echenique fuera vicepresidente"

Las vueltas que da la vida. Iván Redondo, asesor del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y responsable de la estrategia política del Ejecutivo, consideraba que sería un orgullo tener a Pablo Echenique, miembro de Podemos, de vicepresidente.

Lo dijo en el año 2016 el programa Otra Vuelta de Tuerka, presentado por Pablo Iglesias, en una conversación en la que Redondo lanzó este comentario a modo de “provocación”.

Es más, Redondo empezó diciendo eso mismo sobre Pablo Casado, el ahora líder del PP.

Esta fue la respuesta de Redondo a la pregunta de Iglesias sobre cómo veía a la clase política:

“Voy a decir una cosa que la creo profundamente, es una provocación. Yo veo que España, en su Parlamento, empieza a parecerse más a la España actual. Los menores de 40 años son el 34% del censo hoy. Y hay que diferenciar a las cuatro grandes generaciones: los niños de la Guerra, la generación de la autarquía, la generación de la Transición, que es la que hace 20 años tú y yo estábamos mirando; y la generación de la democracia, que somos nosotros.

Es muy importante este apunte, y voy a decir la provocación. Si yo viera hoy en día como vicepresidente a una persona como Pablo Casado, que es un extremo, pero una persona preparada, con estudios, con cierta humildad, es un buen tío; yo me alegraría. Me sentiría identificado con esa vicepresidencia. Y si viera a Pablo Echenique, exactamente igual. Estaría orgulloso de mi país. Y te estoy diciendo dos extremos. Eso no lo estoy viendo en este momento”.