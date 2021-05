Los dos minutos de Javier Aroca hablando sobre Ciudadanos y Podemos que arrasan en redes

Este sábado se cumple el décimo aniversario del Movimiento 15-M, que llenó las plazas de varias ciudades de España reclamando un cambio del sistema democrático.

Una década después, se repiten en todos los medios de comunicación los análisis sobre qué ha quedado de dicho movimiento.

En el programa Hoy por Hoy de la Cadena SER, este viernes se habló del asunto y uno de sus colaboradores, Javier Aroca, también colaborador del programa Las Cosas Claras de TVE, se mostró rotundo ante quienes comparan Ciudadanos con Podemos como consecuencia de aquel movimiento.

En apenas dos minutos, Aroca explica por qué no está de acuerdo con esta afirmación:

“Cuando se producen los acontecimientos del 15-M en la Puerta del Sol, que todavía no se había fundado Podemos, ya existía Ciudadanos y se había presentado a elecciones y se llamaba Ciutadans. Y nació de manera contrahecha para lo que nació. Luego, por tanto, voy a recurrir a una pensadora y filósofa del PP: no se pueden mezclar peras con manzanas. Son dos cosas distintas. Podemos seguir erre que erre, pero es injusto, al menos desde el punto de vista historiográfico. Y desde el punto de vista de ambos políticos, también. Porque no han terminado de la misma manera ninguno de los dos.

Además, diré algo. Podemos surge del pueblo, pero Ciudadanos no ha surgido del pueblo nunca. Siempre ha sido una organización contrahecha. Primero en Cataluña y después, aquella experiencia les sirvió y dijeron, bueno, para toda España. Y luego, una ha fallado y la otra está por ver que falle todavía. Lo único que ha pasado es que un líder se ha ido. Lo que pasa es que el líder ha causado tanta expectación en España que algunos no pueden dormir sin dejar de pensar en él, y eso que ya se ha pelado.

Hay una diferencia. Mientras que el señor Albert Rivera y su organización ha gozado en este país de la campaña de apoyo, publicidad y difusión más importante que se conoce en España desde la Transición. El señor Iglesias y su organización han ‘gozado’ de la mayor campaña de acoso que se ha visto jamás en la historia política de España desde que se fundó Podemos. Por lo tanto, comparar Ciudadanos con Podemos, yo digo no”.