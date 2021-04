Joaquín Prat responde a Pablo Iglesias: le recuerda lo que ha hecho en el último año

El presentador de Cuatro al Día, Joaquín Prat, defendió este lunes a su compañera Ana Rosa Quintana después de que esta fuera señalada por Pablo Iglesias.

El líder de Unidas Podemos y candidato de la formación a las próximas elecciones de la Comunidad de Madrid criticó en la Cadena Ser a la periodista de Telecinco: “El problema de la ultraderecha no es solamente Vox. Ahora, mientras estamos hablando, veo en Telecinco que aparece Eduardo Inda, que es quien ha hecho popular y famoso el discurso de la ultraderecha”.

“Lo grave no es que la señora Ayuso difunda el bulo de que las competencias en las residencias eran nuestras cuando es evidente lo que ocurrió. Es que si Ana Rosa Quintana lo está repitiendo en un programa de máxima audiencia tenemos a un portavoz mediático de la ultraderecha difundiendo mentiras como si eso fuese normal en democracia”, afirmó el político.

Prat defendió a Quintana a raíz de la cuestión de las competencias de las residencias: “Todo esto parte de la afirmación de que quién debiera coordinar la atención en los centros de mayores era el vicepresidente segundo del Gobierno en aquel momento”.

“El 19 de marzo de 2020 comparece el ministro Illa para decir que delega en el vicepresidente segundo del Gobierno la coordinación de las residencias entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas, eso que se vino a llamar cogoberzana y que saltó completamente por los aires”, prosiguió.

El periodista de Cuatro indicó que se decía que era urgente medicalizar las residencias y conseguir EPIs. “No se hizo y no llegaron”, añadió. “Dijo el vicepresidente segundo que eso de que el virus lo paramos unidos sería una declaración vacía si cualquier mayor quedaba desamparado. Un año después no había pisado una sola residencia de mayores”, concluyó Prat.

Quintana, en su programa, ya se había defendido de las acusaciones de Iglesias pocos minutos después de que la que señalara: “Mira, fascista es el que señala al que piensa distinto. Es no es democrático. Señor Iglesias, usted es un fascista. Y los demás pues somos comunicadores, tenemos información, contamos lo que ocurra”.

“Oiga, que yo no tengo 26 guardaespaldas, ¿eh? Yo vivo en Madrid, en una casa normal, con mis hijos, voy al mercado, voy al parque, de compras, al centro de salud, y no tengo ningún guardaespaldas. Usted me está señalando. Y esto sí que es fascismo puro”, sentenció la popular colaboradora.