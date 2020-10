Juan Carlos Unzué y su lucha contra la ELA: "Me preocupa que el tiempo que esté aquí tenga sentido"

Cuando te están tratando neurólogos para ver qué enfermedad de este tipo es, sabes que algo leve no va a ser. Cuando llegó el momento del diagnóstico no fue un gran impacto.

Uno de los problemas que tiene esta enfermedad y que produce mucha incertidumbre es que el diagnóstico suele llegar como consecuencia de descartar otro tipo de enfermedades neurodegenerativas. Se suele alargar el tiempo de diagnóstico desde el inicio de síntomas, hay una media de un año o año y medio. Yo por ejemplo los primeros síntomas los sentí en enero del 2018 cuando entrenaba al Celta de Vigo y hasta la fecha de mi diagnóstico pasó un año y medio. Esa incertidumbre en mi caso no me produjo nada negativo porque estaba muy centrado en mi trabajo. No sabía qué tenía, pero sabía que era algo grave, no era el paso del tiempo.

Lo llevo bien, sobre todo, mentalmente. Me sigo sintiendo fuerte e ilusionado con mi nuevo objetivo de vida. La enfermedad parece que sigue progresando lentamente, aunque tengo la sensación de que no para, poco a poco va haciendo su camino y debilitando mi estabilidad a nivel de piernas. Las manos también van perdiendo fuerza para poder hacer cosas, aunque de momento me sigo valiendo casi para lo esencial. No sé hasta cuándo durará.

Soy consciente de lo que viene. El pasado viernes al mediodía visité a un compañero que está en silla de ruedas. Lleva seis años con la enfermedad y no puede ni hablar ni comer y para comunicarse lo hace con los iris en contacto con una pantalla. Son gente que me inspira y me ayuda muchísimo, me hace darme cuenta de que soy un privilegiado en la fase en la que estoy. Entonces, soy consciente de lo que viene, pero al ser conocedor de ese futuro en cuanto lo pienso vuelvo al presente al segundo. No le doy muchas vueltas, solo quiero disfrutar del aquí y del ahora.

Lo llevan bien. Seguramente tendrán algún rato más desanimado o triste, pero de momento bien. Yo ahora no dependo para las cosas esenciales de nadie, aunque mi mujer no se separa de mí. Creo que lo llevan bien por la fase en la que estoy y porque al verme fuerte y animado también les ayuda. Para mí eso es una motivación más para mantenerme en la fase en la que estoy, pero seguro que son conscientes de lo que nos viene por delante.

Creo que gracias a mi tipo de vida, mi forma de ser y llevar sintiendo durante un tiempo que algo grave me pasaba, hizo que no me quitara ni un minuto de sueño aceptar esta enfermedad como parte de mi vida. Yo creo que el mayor problema es que de entrada no la aceptas y te empiezas a preguntar por qué yo. Estás reñido con el mundo.

En marzo del 2019, el doctor ya nos dejó intuir que tenía una enfermedad neurodegenerativa, pero no nos aclaró si era ELA, esclerosis múltiple, etc. Nos estaba ayudando a digerir un poco lo que venía. Entonces empecé a descubrir un poco y con cabeza qué son este tipo de enfermedades. En julio, con el diagnóstico, ya era más conocedor de lo que era.

Filosofía de vida carpe diem.

He sido una persona que en ese sentido me he tirado siempre a la piscina, sobre todo en temas de trabajo. Cuando he sentido que algo estaba en mi mente y que me apetecía realmente lo he probado. He tenido una actitud de disfrutar mucho del presente, pero con el diagnóstico de esta enfermedad y sabiendo lo que viene por delante tengo muchos más motivos para disfrutar de cada pequeña cosita que pueda hacer cada día que me despierto.

El partido lo ha comenzado perdiendo de goleada, pero se han visto remontadas imposibles, de hecho estuvo en el famoso Barça-PSG. ¿Confía en hacer otra remontada?

Ojalá, pero siendo sincero y viendo el historial no tengo mucha esperanza de que me vaya a beneficiar de la solución. También es verdad que la esperanza es lo último que se pierde y lo que quiero y necesito es darle sentido a mi vida de una forma diferente. Ese objetivo también me va a dar mucha satisfacción. No me preocupa tanto la cantidad de tiempo que yo esté aquí y sí que ese tiempo tenga sentido.

Más la calidad que la cantidad.

Exacto, sé que si le doy sentido lo voy a llevar bien y voy a estar satisfecho. Voy a ayudar a mis compañeros de equipo, yo dentro de ese equipo me siento un privilegiado no por la fase en la que esté, sino por las circunstancias y el contexto que yo tengo. Tengo una edad y la sensación de que he tenido una vida plena. Me quedaban pocas cosas por hacer, me he tirado siempre a la piscina y no tengo reproches, solo tranquilidad en ese aspecto.

La edad de mis hijos también ayuda muchísimo, tienen 29, 27 y 24 años, es decir, son personas hechas y derechas que ya no dependen de su padre para tirar hacia delante. Y luego en mi caso es un privilegio porque me he ganado bien la vida y tengo una situación económica que no me va a impedir llevar esta enfermedad y mantenerla de una forma tranquila, pero en la mayoría de los casos no es esta la realidad. Un paciente de ELA de clase media se las ve y se las desea, los ingresos desaparecen y los gastos se multiplican.

¿Hay un cierto abandono del ELA en España?

Sí, es verdad que hay ciertas ayudas como las que tiene cualquier otro enfermo, pero me doy cuenta de que es una enfermedad diferente, ni peor ni mejor, no entro si es más dura o menos. Nosotros somos enfermos de casa, domiciliarios, para la sanidad somos muy baratos, no hay tratamientos baratos ni caros porque no existen. Tampoco ocupamos una cama de hospital, pasamos la enfermedad en nuestro domicilio. Nosotros estamos más cercanos a la esfera social que a la sanitaria y desgraciadamente las ayudas para este sector son muy pocas.

¿Qué ocurre con un enfermo de ELA? Que el propio paciente tiene que dejar de trabajar y toda la burocracia para conseguir la incapacidad laboral tarda muchos meses. Esto genera un gran estrés que, junto la enfermedad incurable que tienes, provoca un una situación mental muy complicada. A esto le sumamos que, en la mayoría de los casos, la pareja o persona más cercana tiene que dejar de trabajar. De golpe en una casa donde trabajaban dos personas ahora no hay ninguna. La situación económica de familias con pacientes de ELA es escasa. Además, nosotros somos dependientes 24 horas al día 365 días y hay pocas ayudas para tener cuidadores cualificados con experiencia que te echen una mano, tampoco en todo lo que es fisioterapeutas o logopedas.