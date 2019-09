Kiko Veneno: "Donde antes vendían heroína, ahora ponen las casas de apuestas"

Kiko Veneno sigue al pie del cañón con su música, sacando discos y dando conciertos. También entrevistas. En una que ha sido publicada este martes en el diario El Mundo ha cargado fuertemente contra las casas de apuestas, comparándolas con la heroína. Algunos califican esta lacra como “la droga del siglo XXI”.

El veterano músico, tras hablar sobre Cataluña, Andalucía o movimientos de los partidos políticos, ha querido hacer un pequeño análisis de la sociedad explicando que la gente no está “adormecida”, sino “acojonada”: “No quiere meter el dedo en un sitio para que no se lo pisen. Y ahora tenemos que tragarnos sapos como que en un país católico nos meten las casas de apuestas. Y lo hacen en los barrios marginales. Donde antes vendían heroína, ahora ponen las casas de apuestas. Eso es de los países protestantes, en los católicos no se apuesta. Eso ponlo también; me interesa porque es una mezquindad del sistema actual”.

Una droga en los barrios más pobres

Según datos del Ayuntamiento de Madrid recopilados por el colectivo Moratalaz Despierta, que lucha activamente contra las casas de apuestas, en los últimos años han aumentado un 40% estos locales en la capital. Pero, mientras que en los barrios más ricos han disminuido, en los del sureste y sur de la ciudad han crecido hasta un 141%.