La realidad es que no estamos en una guerra. Guerra es la de Yemen, con un 53% de la población sin nada para comer, o la de Irak, en la que un 53% de los desplazados son niños y niñas; guerras son las de Siria, Sudán del Sur, Somalia o Afganistán que suman casi 15 millones de desplazados. La banalización de la guerra por parte de los gobernantes europeos no solo me sonroja, me repugna. Me aterra pensar que estamos ante la peor crisis sanitaria de los últimos 100 años y que la respuesta de los gobiernos sea jugar a trivializar el dolor de los refugiados, de los desplazados, asimilando su dolor, su realidad, a la nuestra. Si el Covid-19 nos plantea un escenario bélico, ¿qué término sería apropiado usar en Yemen? Porque, discúlpenme los gobernantes, me parece vergonzoso utilizar el mismo término para definir ambas situaciones.

Cada vez me quedan menos dudas sobre la estrategia: hagamos pensar que estamos en guerra para que la sociedad no se rebele ante los recortes de derechos fundamentales que están por venir. Usemos palabras de escenario bélico, como desescalamiento, por ejemplo. Generemos el terror de la guerra en la población, inflemos nuestros egos a costa de las libertades ciudadanas, a costa de banalizar la guerra y sus nefastas consecuencias.

Lo que debería hacer el Consejo de Ministros español, en cambio, es solicitar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos un informe consultivo al respecto de si la geolocalización forzosa contraviene o no derechos fundamentales, en lugar de estar banalizando la guerra y sus nefastas consecuencias. Las libertades públicas son difíciles de conseguir y el miedo es una excusa jugosa para tirarlas por la borda: no lo podemos permitir.

Pido a los gobiernos europeos que dejen de una vez de banalizar la guerra, que abandonen ya el lenguaje bélico en esta crisis sanitaria, por respeto a los millones de desplazados, muertos, heridos y torturados en guerras pasadas y presentes: no estamos en guerra, estamos en una crisis sanitaria, el Covid-19 no es un enemigo, es un virus. Dejen ya de retorcer peligrosamente la realidad.