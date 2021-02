La caza del lobo quedará prohibida en toda España

La Comisión Estatal de Patrimonio Natural del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) ha propuesto este jueves 4 de febrero la inclusión de todas las poblaciones de lobo existentes en España en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, por lo que automáticamente dejará de ser considerada especie cinegética. Así lo han señalado a Europa Press fuentes de este organismo, que reúne al Ministerio con las comunidades autónomas.

La propuesta ha sido presentada por el a la Comisión y ha requerido de una doble votación porque en la primera se llegó a un empate. Finalmente, una mayoría simple, necesaria para adoptar la decisión, le ha dado el visto bueno, con lo que se homogeneiza el estatus de las poblaciones de lobo en todo el territorio nacional. Hasta ahora, ya estaban incluidas en el listado las poblaciones de lobo al sur del Duero. Sin embargo, seguía siendo especie cinegética al norte del Duero.

Cantabria, Asturias, Castilla y León y Galicia, todas ellas regiones con poblaciones de lobo al norte del Duero, han votado en contra de la propuesta, postura a la que se han unido otras comunidades autónomas gobernadas por el PP, según fuentes conocedoras de la votación. En cualquier caso, la propuesta ha salido adelante con el voto favorable del resto de regiones y será elevada a la ministra Teresa Ribera, que materializará la decisión a través de una orden ministerial.

Transición Ecológica señala en un comunicado que con esta propuesta de inclusión de todas las poblaciones españolas de lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial se atiende al dictamen del Comité Científico que recomendó su protección al considerar “su importancia como patrimonio cultural, científico, así como los servicios ambientales que produce la presencia de esta especie en los ecosistemas naturales”.

“El hecho de que se trate una especie clave para el funcionamiento de los ecosistemas, que su área de distribución abarque territorios de varias comunidades autónomas y que el número de éstas se haya incrementado en los últimos tiempos (ya hay ejemplares aislados también al este del Duero), así como las amenazas que afectan a la especie hacían necesario un enfoque de actuación común para que la gestión y conservación del lobo sea coherente en todo el territorio español, asegure sus poblaciones y distribución a largo plazo y garantice la coexistencia con el hombre”, añade.

Nueva estrategia

Asimismo, una vez resuelto el estatus legal del lobo, en la reunión de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y de la Biodiversidad se ha propuesto la constitución de un grupo de trabajo para elaborar una nueva estrategia de gestión y conservación del lobo en España, que actualice la aprobada en 2005.

El objetivo de este documento será lograr la conservación, gestión y restauración de poblaciones viables de lobos como parte integral de los ecosistemas españoles, a la vez que sea segura la coexistencia con las actividades humanas que se desarrollan en los territorios en los que habita.

Tórtola

En la misma reunión, se ha propuesto también la inclusión de la tórtola en el Catálogo de Especies Amenazadas en la categoría de Vulnerable, según informa el Ministerio. Pero esta propuesta no ha contado con el apoyo mayoritario de las comunidades autónomas, si bien muchas han expuesto una propuesta alternativa consistente en declarar, a nivel nacional, una moratoria a su caza hasta lograr su recuperación poblacional y poner marcha un plan de recuperación de la especie.

Según el ministerio, la mayoría de las comunidades autónomas considera pertinente, dado su “importante declive poblacional” en las últimas décadas, que se suspenda la actividad cinegética hasta que la población se recupere. En este sentido, algunas comunidades autónomas han realizado aportaciones con medidas destinadas a la recuperación de la especie, que el MITECO incorporará en su línea de trabajo.

También se considera necesario que, complementariamente, se ejecute de inmediato un plan de gestión nacional para mejorar su hábitat de alimentación y reproducción.

“Condena a los ganaderos”

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha calificado de “decisión errónea” la inclusión del lobo dentro del listado de especies de protección especial, lo que implicará que no se podrá controlar la especie. UPA cree que la decisión, impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica, que dirige Teresa Ribera, “ignora plenamente” las demandas de los ganaderos, así como de las Comunidades Autónomas con presencia de lobos, que se han mostrado rotundamente en contra de este blindaje del lobo.

El lobo en España no se encuentra en peligro de extinción, “por más que se empeñen algunos”. Al contrario, los expertos lo señalan –y los ganaderos lo sufren-: la especie se ha expandido de forma importante en los últimos años, causando daños importantes a la ganadería extensiva, sobre todo en Castilla y León, Asturias, Galicia, Cantabria, Comunidad de Madrid, La Rioja y Euskadi, que son los territorios con presencia de lobos en la Península Ibérica.

UPA se ha encomendado ahora al departamento que dirige Luis Planas: “El Ministerio de Agricultura debe defender a sus ganaderos. Se acabó mirar hacia otro lado. Está en juego la pervivencia de la ganadería extensiva en nuestro país y con ello su contribución al cuidado del medio ambiente, en especial en las zonas de montaña”. Los ganaderos advierten de que acudirán a todas las instancias: “al presidente del Gobierno si hace falta”.

“Hace muchos años que el lobo no está perseguido en España. Lo estamos los ganaderos, y esta nueva decisión lo demuestra”, han protestado, no sin antes recordar que los ánimos están calientes y no se descarta comenzar un proceso de movilizaciones ante lo que consideran puede ser “la puntilla” a la ganadería extensiva y al medio rural.