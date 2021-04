La estrategia de Vox para normalizar el discurso de odio

Cuando a la politóloga Ana Salazar le pasaron una foto del último cartel electoral de Vox colgado en el Metro de Madrid, no se creyó que la imagen fuera real, y pensó que se trataba de un bulo. Finalmente, los carteles sí existían; el único bulo que había ahí era la información que daba el partido de extrema derecha sobre los menores extranjeros no acompañados.

La ONU define el discurso de odio como “cualquier forma de comunicación [...] que sea un ataque o utilice lenguaje peyorativo o discriminatorio en relación con una persona o un grupo sobre la base de quiénes son o, en otras palabras, en razón de su religión, origen étnico, nacionalidad, raza, color, ascendencia, género u otro factor de identidad”.

Con Vox, estas distinciones son cada vez más habituales en el discurso político, pero antes de su irrupción, en España no se recordaba un señalamiento tan directo a un colectivo desde que en 2015 el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol (PP), empapeló el municipio con carteles en los que presumía de “limpiar” Badalona, dando a entender que la suciedad era la población migrante. Albiol se escudó entonces en que su metáfora no hacía referencia a la inmigración, sino a la delincuencia. Con Vox no hay sutileza ni juegos de palabras y, de hecho, han seguido repitiendo a lo largo de toda esta campaña la mentira de que los menores no acompañados reciben un subsidio mensual de cuatro mil euros.

Objetivo: normalización

La estrategia es de sobra conocida por politólogos y sociólogos. Los partidos colocan un mensaje fácil y provocador y lo repiten hasta la saciedad; y luego las redes sociales y la crispación de la población hacen el resto. El problema es que los mensajes no son inofensivos: todos tienen el objetivo de captar votos, pero algunos pueden ir más allá, dando lugar a discriminación y violencia contra los grupos señalados.

Antumi Toasijé, historiador y presidente del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (CEDRE), considera que Vox se ha fijado en la propaganda nazi para crear la suya. “Las ideas son las mismas, sólo que retocadas, con nuevos formatos y marketing. Se trata de señalar a los más débiles, culpabilizarlos de cualquier situación y simplificar el discurso al máximo para sacar rédito político”, enumera.